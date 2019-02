Vollkommene Harmonie

Im dritten Meisterkonzert der Musikalischen Akademie gab es im Würzburger Hochschulsaal ein nicht alltägliches Zusammentreffen zweier Instrumente und deren Ausführung.

Auf zwei Klavieren und vierhändig an einem Flügel wurde gespielt. Die Pianisten Herbert Schuch und Gülru Ensari musizierten auf hohem künstlerischen Niveau. In seinen Darbietungen ging das Ehepaar restlos auf sich ein, und sein gemeinsames Wirken am Flügel gelang in vollkommener Harmonie. Mit technischer Noblesse beflügelten sie sich gegenseitig, waren sich einig in den sprudelnden Dialogen. Das bis ins kleinste Detail ausgefeilte Zusammenspiel fiel keine Sekunde auseinander.

Die atmende Phrasierung und die differenzierte Dynamisierung garantierten eine Musikwiedergabe, die spannend war und keinen Augenblick die Aufmerk-samkeit des Zuhörens gefährdete. In Claude Debussys „En blanc et Noir“ frappierte die lockere Fingertechnik ebenso wie der bald geschmeidige bald zupackende Zugriff auf die Tasten. Man beobachtete ein musikalisches Handeln wie aus einem Guss, so als ob nur ein einziger Pianist dort oben auf dem Podium gesessen habe.

Hörte man genau hin, so entdeckte der Hörer in dieser Komposition Anklänge an Chopin, Strawinski und das Zitat des Luther-Chorals „Eine feste Burg ist Gott“. Da flossen patriotische Emotionen mit ein. Seit Beginn der Kampf-handlungen zwischen deutschen und französischen Truppen im ersten Weltkrieg hatte es nämlich Debussy zutiefst bedauert, dass er wegen seines Alters und seiner Krankheit nicht an der nationalen Verteidigung teilnehmen konnte. Mit Schwung und ansteckender Begeisterung stürzte sich das Künstlerpaar in Wolfgang Amadeus Mozarts Sonate C-Dur KV 521 für Klavier zu vier Händen. Ein frischer Wind wehte durch die Notenblätter.

Da leuchteten sinfonische Farben auf, und nirgends vernahm man eine Verweichlichung des Mozartschen Impetus. In keiner Richtung schlich sich hausmusikalische Gediegenheit in die Wichtigkeit dieser bedeutungsvollen Klaviersonate ein. Auf der gleichen beeindruckenden Stufe bewegte sich die Darbietung der Monologe für zwei Klaviere von Bernd Alois Zimmermann, sodann Franz Schuberts Sonate C-Dur D812 „Grand Duo“. Schuch und Ensari schöpften nochmals intensiv aus dem Füllhorn ihrer Interpretations-kunst. Man erlebte ein Spiel der besonderen Klasse mit enormer Dialogfähigkeit und synchronem rhythmischen Wirken.

