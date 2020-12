Vom Aluhut bis zum Zukunftscampus

Sprache ist ein Spiegel der Zeit. Und Wörter, die neu in Gebrauch kommen, zeigen an, was diese Zeit charakterisiert. Kein Zweifel also, dass die neuen Wörter des Jahres, die das Mannheimer Leibnitz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) am Sonntag veröffentlicht hat, nicht zuletzt den Kontext von Corona und überhaupt von Pandemien dokumentieren.

Dieses Thema habe den deutschen Wortschatz wie kein anderes geprägt, heißt es in der Mitteilung des Instituts. Ungefähr 1000 Wörter und Wortverbindungen hat das IDS dazu gesammelt und online dokumentiert (unter https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp). Die Allgemeinsprache sei jedoch auch unabhängig davon stetig im Wandel, betonen die auf neue Wörter, sogenannte Neologismen, spezialisierten Forscherinnen und Forscher. Neue Trends, gesellschaftliche Debatten und technische Innovationen hinterlassen Spuren. Von „Abstandsgebot“, „Aluhut“ bis zu „Zentangle“ (eine freie Zeichnung), „Zukunftscampus“ oder „zweite Welle“ reiche das Spektrum.

Aktuelle Ereignisse in der Politik spiegeln sich in Personenbezeichnungen wie „Brexiteer“ und „Remainer“ wider, seit die Briten 2016 den EU-Austritt besiegelt haben. „Identitärer“, „Pegidist“ und „Reichsbürger“ sind ebenfalls schon einige Jahre belegt. Und auch „Prepper“ (seit Anfang der Zehnerjahre dokumentiert) sind im Kontext der Hamsterkäufe während der Pandemie häufiger erwähnt worden.

Verbale Reflexe

Die gesellschaftliche Diskussion zu weiteren Fragen hat ebenfalls sprachliche Spuren hinterlassen. So werden etwa mögliche negative Folgen der Nutzung neuer Medien in Begriffen wie „digital entgiften“ greifbar. Nach wie vor viel diskutiert werden Möglichkeiten zum schonenden Umgang mit Ressourcen und der Förderung von Nachhaltigkeit. So kann man etwa alternativ nutzbare Produkte aus altem Material herstellen (was man mit „upcyceln “ bezeichnet), und es wird über eine „Plastiksteuer“ diskutiert.

Wie schon in den Vorjahren finden sich sprachliche Reflexe auf neue Trends im Sport. Beispielsweise gibt es auf dem Fahrradmarkt seit einigen Jahren sogenannte Gravelbikes, mit denen sich auch auf unbefestigten Wegen gut fahren lässt. Das wachsende politische Interesse am umweltverträglichen Radverkehr zeigt sich in Initiativen für Radschnellwege und „Pop-up-Radwegen“, die rasch für mehr Platz und Sicherheit sorgen sollen. Viele nun noch nicht veröffentlichte Wörter hat die Fachabteilung unter Leitung von Annette Klosa-Kückelhaus unter Beobachtung. Dazu zählen etwa aus dem Englischen übernommene Begriffe wie „Bikepacking“ oder „Cancel Culture“, aber auch „Dickenhass“, „Fitnesssucht“, „Generation Greta“ oder „Kleinwohnform“.

Die Wissenschaftler laden Sprachinteressierte dazu ein, im digitalen Neologismenwörterbuch des IDS mehr zur Bedeutung und Verwendung der Wörter nachzulesen – und auch eigene Beobachtungen zu neuem Wortgebrauch weiterzugeben. Möglich ist dies über die Seite „Wortvorschlag“ (www.owid.de/wb/neo/mail.html). So können dann auch „Normalsprecher“ einen Forschungsbeitrag leisten, zu Einträgen ins IDS-Wörterbuch und dann vielleicht auch einmal in den Duden beitragen.

Info: Allgemeine Informationen zum Institut: www.ids-mannheim.de

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.12.2020