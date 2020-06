Vom Bohren harter Bretter

In Heidelberg ist Max Weber derzeit wieder besonders präsent: Die Universität widmet dem großen Gelehrten, der an diesem Sonntag vor 100 Jahren starb und die Stadt nicht nur als Professor prägte, im laufenden Semester ihr Studium Generale. Vortragende aus verschiedenen Disziplinen der Wissenschaft beschäftigen sich dabei mit der breiten Wirkungsgeschichte des 1864 geborenen Juristen, Historikers, Staats- und Wirtschaftswissenschaftlers, der als ein letzter Universalgelehrter gilt.

Die Reihe trägt den Titel „Entfesselt: Kapitalismus, Religion und Demokratie“, und natürlich betont die Universität in ihrer Ankündigung, dass Webers Denken bis heute hohe Aktualität und Anziehungskraft besitze – und dass Weber als „ein Gründervater der Soziologie in Deutschland“ gilt, Letzteres vor allem neben Georg Simmel, der ebenfalls bis heute breit rezipierte Werke hinterließ.

Der in Erfurt geborene Weber beeinflusste das intellektuelle Leben der südwestdeutschen Universitätsstadt nicht zuletzt durch einen geselligen Kreis; in diesem verkehrte, was Rang und Namen hatte, auch junge Denker wie etwa Ernst Bloch und Georg Lukács. Ort der Zusammenkunft war eine stattliche Villa am Neckar, die später nach Weber benannt wurde und im Besitz seiner großbürgerlichen Familie war.

Noch oft zitiert werden einige seiner Wendungen: das „stahlharte Gehäuse“, als das Weber die moderne Welt, das Leben in der „entzauberten“, durchrationalisierten kapitalistischen Gesellschaft empfand, oder auch seine Charakterisierung der Politik in seiner Rede „Politik als Beruf“ – das „starke langsame Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß“. Mit der letztgenannten Formulierung ließe sich auch die Weise umreißen, in der Weber sein eigenes wegweisendes Werk verfasste.

Analyse der bürgerlichen Epoche

Für Aufsätze und wissenschaftliche Qualifizierungsschriften arbeitete er sich gründlich und systematisch durch das vorhandene Material. Auch insofern hat er Maßstäbe gesetzt – mit seiner Forderung nach einer wertfreien, objektiven (Sozial-) Wissenschaft tat er es ohnedies. Im Grunde ging es Weber in seinen Analysen um das bürgerliche Zeitalter im Ganzen. Mochte er von sich auch sagen, er sei „religiös unmusikalisch“, so bildete doch die Religion und deren Einfluss auf die verschiedenen Lebensbereiche den Hauptgegenstand seines Interesses.

Berühmt geworden ist die Protestantismus-These, die er in der Schrift „Die protestantische Ethik und der ,Geist’ des Kapitalismus“ formulierte. Der Protestantismus, besonders in calvinistischer Prägung, hat demnach die Grundlagen des Kapitalismus geschaffen, wenigstens die Atmosphäre stark geprägt, in der er sich entfaltete. Weil den Gläubigen ihr Heil nicht mehr gewiss gewesen sei, hätten sie ein wertschöpfendes und auf diese Weise gottgefälliges Leben führen wollen und entwickelten so die kapitalistische Leistungsethik. Umstritten war diese Meinung immer, anregend wirkt sie bis heute. Und dass die Politik sorgsam „harte Bretter“ zu bohren hat, bestätigt sich in aktuellen Krisen-Zeiten ohnedies.

