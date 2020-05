Vom Datendieb zum Gejagten und Jäger

„Ich klappe den Laptop jetzt zu.“ Das sind die letzten Worte des Romans, den Benjamin Quaderer geschrieben hat. Und danach? Man wird sich wünschen, dass die Geschichte nicht zu Ende ist. Und durchatmen. „Für immer die Alpen“ ist der wuchtige Debütroman des 30-jährigen Autors, in dem alles gelungen ist. Angesiedelt ist Quaderers Erzählung in Liechtenstein, jenem Fürstentum, das durch seine Banken in der Finanzwelt hoch geschätzt ist. Und deren „attraktives Steuersystem“, mit dem der souveräne Alpenstaat wirbt, ist eine der Grundlagen, auf denen Quaderers Roman basiert.

Doch nicht er erzählt aus dem Land, in dem er aufgewachsen ist, sondern sein Held Johann Kaiser. Der Autor lässt ihn literarisch ausbreiten, in welche Richtung das Leben Menschen treibt, wie sie dem Schicksal entgegensteuern, wie sie gewinnen und verlieren. „Wie eine Kugel in einem Flipperautomaten“, sind dafür die Worte der Hauptfigur Johann Kaiser, die am Ende nur noch will, dass ihre Geschichte erzählt wird.

Was ist geschehen? Johann Kaiser wächst im Waisenhaus auf. Und der Verlust der Elternliebe wird es sein, der das Buhlen um Zugehörigkeit ins Rollen bringt. Auf der Suche nach seiner spanischen Mutter begegnet Johann dem „Bergsteiger“ aus Vaduz, der ihm den Besuch der Schweizerschule in Barcelona ermöglicht. Eine elitäre Lehranstalt.

Doch was sich für den mittellosen, aber intelligenten Jungen als Segen darstellt, wird ihm am Ende zum Verhängnis. Denn um im Milieu der feinen Gesellschaft mithalten zu können, gibt sich Johann als Sohn der Liechtensteiner Unternehmerfamilie Hilti aus. Und damit beginnen die ganzen sozialen Unbilligkeiten, die den Roman tragen, die Johann erst zu einem Betrüger, zu einem Dieb, später zu einem Gejagten und selbst zum Jäger machen.

Kaiser statt Kieber

Es ist eine bildhafte Erzählung, packend, klug und nah am Leben eines faktischen Datendiebes, der vor gut zehn Jahren weltweit und auch in Deutschland Furore machte. Die Reichen der Reichsten wurden als Steuerkriminelle entlarvt, nachdem der Bundesnachrichtendienst die geklauten Bankkundendaten des real existierenden Liechtensteiner Heinrich Kieber gekauft hatte. Nicht nur Klaus Zumwinkel, damaliger Chef der Deutschen Post, wurde wegen Steuerbetrugs zu Fall gebracht.

In „Für immer die Alpen“ ist Johann Kaiser an Heinrich Kiebers Stelle getreten. Fünf Jahre lang hat der Autor Benjamin Quaderer an dem Roman gearbeitet. Was herausgekommen ist, ist eine großartige Lektüre, die Quaderer mit brillanten Fiktionen bereichert hat. Über die Figur Johann Kaiser, so sagt Quaderer selbst, habe er über das Land erzählen wollen. Und dabei stellt sich die Frage, ob sein Protagonist, den man neudeutsch „Whistleblower“ nennt und der durch Datendiebstahl den betrogenen Staaten zu vielen Steuereinnahmen verhilft, ein Held oder ein Lump ist. „Ich will kein Denkmal. Ich will ein Mahnmal“, schreibt Johann Kaiser, bevor er seinen Laptop zuklappt und irgendwo auf der Welt untergetaucht ist. In einem Zeugenschutzprogramm. Wie Heinrich Kieber.

