Vom hinterhältigen Morden mit Giften

Anzeige

Das Deutsche Apotheken-Museum in Heidelberg lädt zu einer öffentlichen Themenführung unter dem Titel „Mord aus zarter Hand“ ein. Am Freitag, 29. Juni (Beginn: 19 Uhr), soll die einstündige Führung einen Einblick in menschliche Abgründe geben: Es geht bei der einstündigen Themenführung unter anderem um pikante Details aus dem Leben berüchtigter Giftmörderinnen, teilt eine Sprecherin des Deutschen Apothekenmuseums mit. Die Führung (Bezahlung vor Ort an der Abendkasse) kostet 8,50 Euro pro Person. Treffpunkt ist der Eingangsraum des Deutschen Apotheken-Museums am Heidelberger Schloss. Um eine Voranmeldung bis 16 Uhr am Veranstaltungstag wird gebeten. lim