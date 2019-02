Vom Kultfilm zur Komödie

„Kochen? Wer wird denn gleich zum Äußersten greifen – ich lutsch Tiefgefrorenes!“, behauptet Allan Felix. Freiwillig komisch und offenbar ein ziemlicher Kindskopf – Allan, von Beruf Filmkritiker, liebt seinen Job so sehr, dass er Tage wie Nächte am liebsten im Kino verbringt.

An Tiefgekühltem lutschen

Während seine Frau Nancy vor zwei Wochen aufgebrochen ist, ihren Lebenshunger real zu stillen, lamentiert er über den Verlust und lutscht nicht am Finger, sondern Tiefgekühltes.

Da erscheint urplötzlich, quasi aufgetaut aus „Casablanca“, Humphrey Bogart: „Es gibt nichts, was ein keiner Bourbon mit Soda nicht wieder in Ordnung bringen kann“, so der heiße Tipp des Profi-Machos.

Welcher Mann könnte der Anweisung eines weisen, alten Hollywood-Helden widerstehen? Allen eilt zu den Flaschen… wahlweise auch zu Pillen oder Psychiater, da der im Urlaub ist, tun‘s auch Freunde.

Jens Kerbel (Regie) hat im Komödienhaus Woody Allens autobiografisch gefärbte Beziehungskiste „Spiel’s nochmal, Sam“ als veritable Bruchlandung in Szene gesetzt.

Der abgestürzte Flieger aus „Casablanca“ ist in sein New Yorker Apartment – ausgestattet mit Sofa, Musikanlage, Rolltisch für diverse Alkoholika und einem Bogey-Bergmann-Poster – eingebrochen. Das Mega-Desaster beherrscht die Szene.

Verzweifelt und orientierungslos

Verzweifelt und orientierungslos geistert Oliver Firit als neurotischer Allan Felix (alias Woody Allen) durch zwei Welten.

Typ Rauten-Pullunder mit dem Selbstvertrauen eines Gartenzwergs, zwei linken Händen und dem Talent unfreiwilliger Komik, greift Firit, alias Allan nicht nur zu Aspirin und Drinks, er hängt an den Lippen seines übermächtigen Filmidols, das, einem Hostienwunder gleich, zu ihm spricht: „Ich bin noch keiner begegnet, der ein kräftiger Schlag nicht geschadet hätte!“ und tröstet „Uns bleibt immer noch Paris“.

Herrlich unbeirrt

Herrlich unbeirrt gibt Nils Brück in beigem Trenchcoat und Aufschlaghut den Chauvi-Berater und macht sich, auf Knien rutschend, über seine eigene Körpergröße (von 1,73 Metern) lustig.

Selbstironie, das Rezept hat Woody Allen, vom Gagschreiber über den Drehbuchautor, Standup-Comedian und Regisseur perfektioniert und zu Weltruhm gebracht. Vor kurzem ist auch er in den Fokus der #Metoo-Debatte geraten. An frauenverachtenden Sprüchen mangelt es in dieser Komödie aus dem Jahr 1969 nicht.

Sexistische Sätze

Schlitzohrig wie Woody Allen ist, legt er sexistische Sätze nicht seinem Alter Ego, sondern anderen männlichen Protagonisten in den Mund: „Du hast auf eine fallende Aktie gesetzt! Was macht man? Man sucht eine Neue!“, rät ihm Dick (Tobias B. Weber), von Beruf Spekulant – der, auch das typisch Woody Allen, mit seinem Big-Business auf keinen grünen Zweig kommt.

Im Labyrinth verrückter Typen

Frau Linda (Judith Lilly Raab), die als mütterliche Seelentrösterin Allan immer näher kommt, während er versucht, sich im Labyrinth verrückter Frauen-Typen zurecht zu finden.

Eine Steilvorlage für Julia Schmalbrock, die nicht nur als entschlossene Ex auftaucht, sondern vom Disco- Girl über das Museums-Mädchen bis zur durchgeknallten Diva vorführt, was Frauen auffahren, um zu imponieren.

Fazit: Idealer Stoff zur Frage: Darf frau über Machowitze lachen? Und wenn ja, warum und wie lange noch?

