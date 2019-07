Vom Versuch, eine Nationaloper zu begründen

Kaum hat der Sommer begonnen und die entsprechenden Festivals laufen noch in der Metropolregion, da wirft das Theater der Stadt Heidelberg schon den vorausschauenden Blick auf den „Winter in Schwetzingen“. Das Format hat sich längst etabliert und sein Publikum gefunden. In der letzten Saison erzielte der Mix aus Barockoper, Konzerten und Präsentation des sängerischen Nachwuchses eine Platzausnutzung von 97 Prozent. Respekt.

Nachdem die italienische, speziell auch neapolitanische Oper in den letzten Jahren ausgiebig vorgestellt worden war, haben die Heidelberger gemeinsam mit der israelischen Spezialistin Ira Hochman das Werk eines gewissen Georg Caspar Schürmann (1672-1751) ausgegraben: „Die getreue Alceste“. Vor bald 300 Jahren in Braunschweig/Wolfenbüttel uraufgeführt, ist das dreiaktige Werk der Versuch, schon lange vor dem „Freischütz“ eine deutsche Nationaloper zu etablieren.

„Ein Juwel der Barockmusik“ freuen sich die Opernvorstände Thomas Böckstiegel und Ulrike Schumann auf die Premiere am 1. Dezember mit einem exzellenten Gesangsensemble, wie sie bei der Präsentation des Programms am Freitag deutlich machten. Es geht mythologisch um Liebe, Tod, Treue und hoffentlich gnädige Götter.

Christina Pluhar dirigiert die Heidelberger Philharmoniker, zehn weitere Vorstellungen sind geplant. Christina Pluhar stellt sich dann auch mit ihrem vielfach ausgezeichneten Ensemble L’Arpeggiata vor: „La Tarantella“ (11. Dezember) und als Weltpremiere „Far la Ninna Nanna“ (12. Dezember) heißen die Programme. Die Weihnachtskonzerte, 18. und 19. Dezember, werden wieder vom Philharmonischen Barockensemble unter Thierry Stöckel bestritten, plus zusätzlich am 26. Dezember im Marguerre-Saal des Theaters in Heidelberg.

Preisgekrönter Nachwuchs

Einen Liederabend des deutschen Barock gestalten die Sängerinnen Carly Owen und Katarina Morfa gemeinsam mit Johannes Zimmermann am 29. Dezember. Zuvor noch das beliebte Familienkonzert („Barock ’n’ Roll, 18. und 21. Dezember). Oben erwähnte Ira Hochman gastiert am 18. Januar 2020 mit dem Barockwerk Hamburg beim Festival mit Perlen des deutschen Barock – von Schürmann, Keiser und Graun; die Sopranistin Hanna Zumsande ist als Solistin dabei. Und am 25. Januar kommt die Austria Barock Akademie und stellt preisgekrönte Nachwuchs-Sänger(innen) vor, die Barockspezialisten der Zukunft.

Das alles findet im wunderschönen Schloss Schwetzingen statt, dazu kommt noch das traditionelle Bachchor-Konzert am 7. Dezember in der Peterskirche in Heidelberg. Ira Hochman dirigiert ein barockes Pasticcio unter dem Thema „Uns ist ein Kind geboren heut“. Der Vorverkauf für den „Winter“ hat begonnen; das Heidelberger Theater verweist zudem auf ein Zusatzkonzert der Schlossfestspiele am 25. Juli mit dem vielsagenden Titel „The Sound of Hollywood“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.07.2019