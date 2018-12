Vom Willen zur Wahrheit

Am Ende dieses Textes wird stehen, dass am Anfang immer der Wille zur Wahrheit da sein muss. Das ist ein Muss im Journalismus. So wie der Wille zum Sieg im Fußball. So wie der Wille zur Macht in der Politik. So wie der Wille zum Erfolg in der Wirtschaft. So wie der Wille zum Glauben in der Kirche.

Aktuell ist der Glauben in das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ erschüttert. Es bebt in

...