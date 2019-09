Von „Black Swan“ bis „Dreigroschenoper“

Am Ende ist es dann doch die schnöde Wirklichkeit, die über die Kunst triumphiert. Eigentlich hatte sich Ludwigshafens Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) an diesem Vormittag vorgenommen, nichts zum Pfalzbau als Ausweichspielstätte für das zu generalsanierende Nationaltheater zu sagen. Und dann kommt es anders. Auf die maroden Ludwigshafener Hochstraßen und die Staus in Mannheim angesprochen, sagt sie auf der Pressekonferenz zu den Festspielen: „Da bitte ich Sie, sich an die Mannheimer zu wenden. Vielleicht kommt man dort dann noch zur Einsicht, die Ausweichspielstätte Pfalzbau zu überdenken.“

Reifenberg bezieht sich damit auf den Streit zwischen Mannheim und Ludwigshafen. Das Nationaltheater möchte spätestens ab 2023 den Pfalzbau für möglichst viele Tage nutzen, um während der Generalsanierung überhaupt Oper im großen Stil spielen zu können. Tilman Gersch, Intendant des Pfalzbaus, möchte das nicht, beziehungsweise: in möglichst geringem Umfang, denn jeder Mannheimer Nutzungstag bedeutet für sein Gastspieltheater weniger Flexibilität.

Doch eigentlich ist man im Pfalzbau zusammengekommen, um über die anstehenden Festspiele Ludwigshafen zu sprechen. Obwohl das Programm bereits im Mai des Jahres vorgestellt wurde, wollte Gersch offenbar nochmals die am 18. Oktober beginnenden Festspiele erläutern. Selbst die ehemalige Tanzchefin Nanine Linning ist angereist und spricht über das von ihr kuratierte Tanzprogramm mit internationalen Gastspielen. Immerhin eröffnet der Tanz am 18. Oktober das Festival: mit „Black Swan/Nova Carmen“ des Israel Ballet. Linning lobt das israelische Ensemble und die Choreographie von Andonis Foniadakis, die wie der bekannte Film mit Natalie Portman die dunkle Seite der Titelfigur beleuchtet.

Hoffen auf Besucherrekord

Höhepunkte gibt es aber auch im Schauspiel, das mit hochkarätig besetzten Abenden auftrumpft. Mit „King Lear“ in der Regie von Karin Beier und mit Edgar Selge, Elfriede Jelineks „Königsweg“ unter anderem mit Ilse Ritter oder der Verfrachtung des Effie-Briest-Stoffs in die 1970er Jahre gastiert das Deutsche Schauspielhaus Hamburg viermal am Rhein. Auch das Berliner Ensemble ist mit einer erfolgreichen Produktion von Meisterregisseur Robert Wilson dabei: „Die Dreigroschenoper“ von Bert Brecht und Kurt Weill.

Er wolle Themen setzen, „die den Leuten unter den Nägeln brennen“, so Gersch auf der Pressekonferenz. Deswegen finden sich viele Migrantenthematiken im Pfalzbautheater wieder. Dass die Klimathematik längst das weltpolitisch größte Thema ist – man weiß es eben erst seit Greta Thunberg. Bis zum 14. Dezember stehen 23 Produktionen in 37 Vorstellungen an. Reifenberg betont: „Ich kann nur hoffen, dass die Festspiele mit einem neuen Besucherrekord enden werden.“ Bislang wird der Rekord (16 068 Besucher) vom Festival 2018 gehalten. Und schon regiert sie wieder, die schnöde Wirklichkeit.

