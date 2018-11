Von Bowie bis Monroe

Gestartet ist Sebastian Krüger als Illustrator und Karikaturist, unter anderem für den „Stern“ oder den deutschen „Rolling Stone“. Inzwischen gilt der 55-Jährige als Weltstar des „New Pop Realism“, dessen Werke bei Sammlern hoch im Kurs stehen. Rund 50 Arbeiten auf Leinwand, Karton oder Papier sowie rare Grafiken des studierten Malers sind noch bis Samstag, 17. November, in der Mannheimer Galerie Cameo, Kurfürstenpassage P7/4, zu sehen.

Bei der kleinen, aber spektakulären Schau dominieren Bilder der Rolling Stones nicht ganz so, wie es der Bedeutung für Krügers Karriere entspräche. Dem bissig-liebevollen Blick auf die Rock-Urgesteine verdankt er seinen Weltruhm. Die Freundschaft zu Keith Richards, Mich Jagger oder Ron Wood öffnete dem Niedersachsen die Türen zu anderen Weltstars: So findet sich in der Ausstellung eine neue, auf vier Exemplare limitierte Grafik von Slash, die neben Krüger auch der Guns-N’Roses-Gitarrist höchstpersönlich signiert hat.

Eigens für die in Mannheim und vorher in Heilbronn gezeigte Ausstellung legte der Künstler eine Serie von launigen, quietschbunten Porträts des Black-Sabbath-Sängers Ozzy Osbourne im Stil von Andy Warhols Pop Art in verschiedenen Farben neu auf. Eindrucksvoll sind die Porträts eines in sich gekehrten David Bowie, von Jimi Hendrix, den Beatles und – mit Seltenheitswert – Tom Waits.

Glanzlicht Marilyn Monroe

Rockstars dominieren die Werkschau nicht komplett: Es gibt eine Wand voller männlicher Hollywood-Ikonen. Gespiegelt in einer umfangreichen Serie von „Diven“, die ein Spektrum von Popköniginnen wie Madonna oder Rihanna bis zur Schauspiellegende Sophia Loren umfassen. Glanzlichter sind aber ganz neue, großformatige Originale, etwa von Sex-Pistols-Sänger Johnny Rotten, die sich von den teilweise fotorealistischen Hauptwerken massiv abheben. Meisterlich ist Krügers milde abstrahierter Blick auf die schlafende (oder tote?) Marilyn Monroe. jpk

