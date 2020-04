Von Clannad bis Cullum

Das Versammlungsverbot aufgrund der Corona-Pandemie macht weitere Terminverschiebungen in den Veranstaltungshäusern der Metropolregion nötig. So kann das mit Spannung erwartete Gastspiel der Abschiedstournee der Irish-Folk-Ikonen Clannad im Mannheimer Capitol nicht am 20. Mai stattfinden. Wie Veranstalter BB Promotion mitteilt, soll das Konzert am Montag, 22. März 2021, nachgeholt werden.

Das Haus in der Waldhofstraße muss selbst zwei eigene Events verlegen: „BOOM – Der Comedy Club“ wird verschoben vom 13. Mai auf den 17. September 2020 verlegt, der am 20. Mai geplante 8. Mannheimer Comedy Club auf den 19. September 2020. Zur Begründung teilt das Capitol mit: „Ein Grundsatz des Wettbewerbs ist es seit Anbeginn, dass die Newcomer durch Casting und Workshops bestmöglich auf ihren Auftritt beim , BOOM Comedy Club’ und im Finale vorbereitet werden. Die Corona-Schutzmaßnahmen, die soziale Distanz dringend erfordern, lassen diese Vorbereitung nicht zu.“

Unterdessen sagt auch die BASF ihr Kulturprogramm bis 17. Mai ab – darunter Jamie Cullums Konzert am 7. Mai: „Die Tournee ist auf den Herbst verschoben. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.“ Karten bleiben generell gültig. jpk

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020