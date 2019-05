Unter dem Titel . . . von der Pampelmuse geküsst“ präsentiert das Theaterschiff Heilbronn als erste Eigenproduktion des Jahres einen originellen Heinz-Erhardt-Abend. Regie führt der neue künstlerische Leiter Christian Marten-Molnár. Die musikalische Leitung hat Andreas Benz, die Kostüme stammen von Katharina Flubacher. Und das sagt schon, dass da nicht nur einer im Anzug auf der Bühne steht und mehr oder weniger Bekanntes von dem 1909 in Riga geborenen, 1979 in Hamburg gestorbenen Schauspieler, Autor und Musiker vorträgt.

Das Ganze ist vielmehr wirklich Theater und so nehmen sich auch gleich zwei Schauspieler – Udo Grunwald und Andreas Posthoff – der Texte an. Dabei bemühen sie sich zu ihrem eigenen Vorteil nicht, den noch immer unvergessenen Komiker in seinen typischen Gesten und seinem unverkennbaren stimmlichen Ausdruck zu imitieren. Vielmehr interpretieren sie seine Werke in der ihnen eigenen Art.

Einer der ersten Comedians

Eine Bücherwand, dahinter ein roter Vorhang, daneben wenig Mobiliar, das genügt als Bühnenbild. Und weil das Klavier angeblich nicht gestimmt ist, kommt die Musik eben vom Band. Doch der Vortrag der beiden, die sich immer wieder umziehen und dabei allerlei Kostüme bis hin zu rot-weiß und blau-weiß gestreiften, einteiligen Männerbadeanzügen vergangener Zeiten tragen, ist live. Und da hört man dann einiges von dem Mann, der von sich selbst sagte:“O. wär ich/ der Kästner, Erich/Auch wär ich gern/Christian Morgenstern/Und hätte ich nur einen Satz/vom Ringelnatz!/Doch nichts davon! - Zu aller Not/hab’ ich auch nichts vom Busch und Roth!/Drum bleib’ ich, wann es mir auch schwer ward,/nur der Heinz Erhardt“.

Heinz Erhardt war einer der ersten Comedians, und vor allem einer der größten und vielseitigsten. Und das stellen an diesem Abend die komödiantischen und wandlungsfähigen Darsteller Grunwald Grunewald Posthoff unter Beweis. Sie präsentieren Gedichte, Geschichten, Sketche und Lieder von Heinz Erhardt, der sich bewusst mit der deutschen Sprache auf Kriegsfuß stellte und der nicht zuletzt durch gekonnte Wortverdrehungen in seinen Erzählungen und Parodien Wirkung erzielte und der einmal sagte: „Den Stein der Weisen woll’ ich finden und ich fand nicht, einmal des Pudels Kern“. Und das zeigt dann auch den Hintersinn seines Werks.

Gelungene Darbietung

Das kommt auch in dem tragischen Gedicht „Die Made“ zum Vorschein, in dem ein Specht verschlingt, „die kleine fade Made ohne Gnade. Schade“. Oder „noch ‘n Gedicht“, wie etwa „Der König von Erl“ – frei nach Goethe: „Wer reitet so spät durch Wind und Nacht?/Es ist der Vater. Es ist gleich acht./ Im Arm den Knaben er wohl hält,/er hält ihn warm, denn er ist erkält’./ Halb drei, halb fünf. Es wird schon hell./Noch immer reitet der Vater schnell./Erreicht den Hof mit Müh und Not.../Der Knabe lebt, das Pferd ist tot!“.

Sie erzählen von dem Schauspieler, der sich nie fett gedruckt in der Zeitung lesen konnte – erst bei seiner Todesanzeige war es schließlich so weit. Sie geben Heinz-Erhardt-Aphorismen zum Besten: „Was heute ist, ist morgen gestern“. Sie erinnern an seinen Spruch: „Frauen sind die Juwelen der Schöpfung, man muss sie mit Fassung tragen“. Sie spielen seinen Sketch „Der vertauschte Mantel“.

Und wie besser und zugleich makaber könnte das sowohl hörens- als auch sehenswerte Programm der Erinnerungen auf dem Theaterschiff Heilbronn enden: „Schön ist der Wein, bevor er getrunken, schön ist das Schiff, bevor es gesunken“! Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.05.2019