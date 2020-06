Von der Stadtgalerie ins Landesmuseum

Die Kunsthistorikerin Andrea Jahn wird neuer kunst- und kulturwissenschaftlicher Vorstand der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz und Leiterin des Saarlandmuseums. Gemeinsam mit Verwaltungsvorstand Philipp Schneider werde die bisherige Leiterin der Saarbrücker Stadtgalerie ab 1. Juli die Stiftung führen, teilte das Ministerium für Bildung und Kultur in Saarbrücken mit.

Jahn folgt auf Roland Mönig, der am 1. April die Leitung des renommierten Von der Heydt-Museums in Wuppertal übernahm. Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) erklärte, dass Jahn mit einem „innovativen und frischen Zukunftskonzept“ überzeugt habe. Die Kunsthistorikerin wolle gemeinsam mit den Stiftungsbeschäftigten die Ausstellungskonzepte und die Museumspädagogik weiterentwickeln, das Marketing stärker in den Vordergrund setzen und die grenzüberschreitende Arbeit stärken.

„Ich sehe bei allen Stiftungseinrichtungen großes Entwicklungspotenzial“, betonte die Ministerin. Jahn lobte die Offenheit der Stadt für unkonventionelle künstlerische Positionen. „Das ist ein unschätzbarer Standortvorteil, der es möglich macht, ein großartiges Haus wie die Moderne Galerie, aber auch ein Museum für Vor- und Frühgeschichte konzeptuell klar im 21. Jahrhundert zu positionieren“, erklärte sie.

Jahn studierte in Tübingen, München, Florenz und den USA. Sie promovierte über die amerikanische Bildhauerin Louise Bourgeois. Am Kunstmuseum Stuttgart und im Kunstverein Friedrichshafen war sie als Ausstellungskuratorin und Künstlerische Leiterin tätig, bevor sie im Jahr 2012 nach Saarbrücken ins Saarland kam. epd

