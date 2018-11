Von der Theorie in die Praxis

Mit der Erstaufführung der sogenannten Stuttgarter Fassung eines Theaterstücks von Lutz Hübner und Sarah Nemetz warten die Schauspielbühnen in Stuttgart im Alten Schauspielhaus auf.

„Willkommen“ heißt die Komödie der wohl meistgespielten deutschen Gegenwartsdramatiker.

In ihr wird ein gesellschaftspolitisches Problem dieser Tage zur Debatte gestellt und aus einer besonderen Perspektive beleuchtet. Da leben in bevorzugter Lage im Stuttgarter Norden – und das macht dann hinsichtlich der Ortsnamen und Redewendungen die Stuttgarter Fassung des 2017 im Düsseldorfer Schauspielhaus uraufgeführten Stücks aus – zwei Männer und drei Frauen in einer Wohngemeinschaft auf über 200 Quadratmeter durchaus komfortabel.

Schwierigkeiten und Streitereien

Als jedoch ein Mitbewohner, der Anglistikdozent Benny, ein Stipendium für ein Jahr in New York bekommt, beginnen die Schwierigkeiten und Streitereien.

Denn Benny hat für die Verwendung seines Zimmers während seiner Abwesenheit eine Idee, mit der aber alle einverstanden sein müssen. Er möchte es Flüchtlingen zur Verfügung stellen. Die Verwaltungsangestellte Doro, die behauptet: „Ich hasse jegliche Form von Intoleranz“, ist dagegen, mit der Begründung: „Ich kann arabische Männer nicht ausstehen“.

Andere Pläne

Doch auch die anderen, mit Ausnahme der Fotografin Sophie, deren Vater die Wohnung gehört, können sich für Bennys Idee nicht begeistern. So fürchtet Jonas, Betriebswirt bei einer Bank, um seine Ruhe.

Und Anna, eine Studentin der Sozialpädagogik, hat ohnehin andere Pläne. Sie möchte nämlich, dass ihr Freund Ahmet, von dem sie schwanger ist und der in einer Fahrradwerkstatt arbeitet, das Zimmer bekommt. Dazu hat dieser Deutschtürke noch eine ganz eigene, nicht gerade verständnisvolle Meinung über arabische Flüchtlinge.

Traumland Deutschland

Die gesamte Problematik der vielen Flüchtlinge, die Deutschland als ihr Wunsch- und gar Traumland sehen, deren Integration mit allen ihren Schwierigkeiten, aber auch die Möglichkeit, sie auszugrenzen und gleich abzuschieben, wird in „Willkommen“, einem Stück, das viel eher Tragikkomödie als nur Komödie ist, angesprochen und von der sozusagen hehren, abstrakten Theorie auf die pragmatische, alltägliche Praxis heruntergebrochen.

Dabei wird dann aber auch zuweilen mit Klischees gearbeitet und das Ganze mit dem einen oder anderen publikumswirksamen Kalauer gewürzt.

So ist dann „Willkommen“, bei allem tragikomischen Anstrich, doch eher ein Boulevardstück zur guten Unterhaltung als ein Beitrag zur notwendigen Diskussion der Flüchtlingsproblematik auf den Brettern, die in diesem Fall in erster Linie die Welt des Theaters bedeuten.

Abstrahierend, mit wenigen modernen Versatz- und Möbelstücken und dazu einem schwarzen Flügel hat die für die Ausstattung verantwortliche Carolin Müller die Bühne gestaltet.

Dabei steht der Flügel nicht nur zufällig dort, denn auf ihm wird die von Johannes Mittl arrangierte Musik mit Kompositionen von Franz Schubert über John Lennon und Paul McCartney bis zu Michael Jackson gespielt.

Stilisiertes Theater

Zum ersten Mal inszenierte die 1959 in Bergisch Gladbach als Tochter eines Iraners und einer Deutschen geborene Schirin Khodadadian, die schon an den Staatstheatern in Braunschweig, Kassel, München, Nürnberg und Wiesbaden auf sich aufmerksam gemacht hat, im Alten Schauspielhaus in Stuttgart.

Sie setzt, sozusagen der Bühnenbildnerin folgend, das „Willkommen“-Schauspiel weniger als realistisches denn als stilisiertes Theater in Szene.

Als Hauptmieterin Sophie stellt sich Eva Geiler vor, ab dieser Spielzeit Leiterin der Abteilung Kommunikation an den Schauspielbühnen.

Ständig unter Dampf

Sozusagen ständig unter Dampf stehend, gibt Anke Stedingk die Doro. Judith Florence Erhardt profiliert sich als eher zurückhaltende Anna. Ein wenig den Duft der Geschäftswelt steuert Ralf Stech bei.

Als Auslöser der ganzen Turbulenzen steht Nikolaij Janocha als Benny im Mittelpunkt.

Murat Dikenci behauptet sich als Ahmet. Über Skype schaltet sich der Stuttgarter „Tatort“-Kommissar Richy Müller als Sophies Vater ins Geschehen ein. Dieter Schnabel

