Von der Weltraumbehörde in die Schreibstube

Heidelberg.Pippa Goldschmidt lautet der wohlklingende Name, der verkündet, was gedacht wurde. Denn deutsche Wurzeln hat die britische Schriftstellerin, die nun für drei Monate als erste gemeinsame Literatur-Stipendiatin der Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis und der Unesco City of Literature Heidelberg am Dilsberg wohnen und arbeiten wird.

Goldschmidt spricht in Englisch, für ihr nur gebrochenes Deutsch entschuldigt sie sich aber auf Deutsch. Die Sprache ihrer Vorfahren, die in den 1930er Jahren als jüdische Flüchtlinge nach Großbritannien kamen, lernte sie in der Schule und nicht zuhause: „Meine Großeltern wollten, dass ihre Familie eine wirklich englische wird.“ Auf die Suche nach ihren Vorfahren, eine Offenbacher Bankiersfamilie, möchte sie nun gehen. Einige Fakten wie den Geburtsort ihres Großvaters habe sie, alles andere lasse sie auf sich zukommen. „Vielleicht möchte ich einfach den Ort, in dem meine Vorfahren lebten, spüren. Denn die Suche nach den Vorfahren ist vor allem auch eine seelische Reise“, sagt sie.

Das Stipendium im deutschen Heidelberg ermöglicht ihr nun auch, sich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen und sie kreativ zu verarbeiten – mit allen Freiräumen. „Oft hat man als Schriftsteller eine Idee, weiß aber nicht genau, wohin die Reise geht. Ich werde sehen, ob aus meiner Suche ein ganzes Buch entsteht.“ Dass die Schriftstellerin offen und mutig auf das Leben mit seinen Herausforderungen blickt, wird nicht nur in ihren Kurzgeschichten und ihrem Roman „Weiter als der Himmel“ deutlich, sondern gerade im Blick auf ihr Leben. Promovierte Astrophysikerin ist die Britin, die in der Forschung und in einer Weltraumbehörde arbeitete und sich erst spät für das Schreiben entschied.