Von Elfriede Schäufele, Randgruppen und Stuttgarter „Bruddlern“

„Reizend!“ und „Uups...schon 35?“ heißt „Die Jubiläums-Show mit Fräulein Wommy Wonder & Elfriede Schäufele“. Ort der Feier anlässlich des 35-Jahr-Bühnenjubiläums ist das Stuttgarter Theater der Altstadt.

Gefeiert wird auch mit verschiedenen Gästen, die Fräulein Wommy Wonder eingeladen hat.

Hinter oder in ihr steckt bekanntlich der vor 51 Jahren in Riedlingen an der Donau geborene, auf den Namen des Erzengels Michael getaufte, studierte katholische Theologe Panzer, der nicht auf der Kanzel, sondern auf der Bühne gelandete Travestie-Künstler und Kabarettist, der in beiden Metiers zu den Besten seines Fachs gehört. „Ich hab’ mir für heut’ Nacht etwas Schönes ausgedacht“, so beginnt Fräulein Wommy Wonder, ganz in Rot, mit ihrem bekannten Haaraufbau, diesmal bronzefarben, ihr Zweieinhalbstunden-Programm.

Kabarettistisches Feuerwerk

Und sie hält Wort. Denn sie zündet nicht nur ein kabarettistisches Feuerwerk en travestie, sie wartet auch mit einer Video-Rückschau in verschiedenen Teilen über die vergangenen dreieinhalb Jahrzehnte ihres Künstlerlebens auf.

Für viele ihrer treuen Besucher ein Déjà-vue-Erlebnis, für die anderen ein interessanter Rückblick – nur müsste das Band etwas langsamer laufen, um nicht nur Fetzen mitzubekommen.

Kokett wie es seine Art ist, meint das Fräulein mit einem Augenzwinkern über sich selbst: „Die Alte gibt’s ja immer noch“. Diese Bemerkung kann man sich in ihren jungen Jahren noch leisten, bevor die Wechseljahre kommen, sich manches ändert und man dann sein wahres Alter lieber verschweigt. Doch was heißt bei Michael Panzer alias Fräulein Wommy Wonder schon Alter. Beide sind doch miteinander nur etwas älter

und dabei vor allem reifer geworden.

Es wird festgestellt: „Männer und Frauen passen nicht zueinander, nur die Alternative sieht der Papst nicht gern“. Und weiter geht’s: „Weil die meisten Kinder im Ikea-Bett gezeugt werden, ist bei vielen eine Schraube locker“. Fräulein Wommy Wonder wechselt aber nicht nur die Kleidung – jetzt ist gold-braun Trumpf –, sondern auch das Thema. Die Bühne mit drei verschiedenfarbigen Rosetten an der Seite wird illuminiert, dazu kommt ein Spiel mit Lichtstrahlen. „Randgruppen gibt es nur für Leute, die noch immer glauben, die Erde sei eine Scheibe“, das wird nicht nur behauptet, sondern auch bildlich erläutert.

Dann ist der Stuttgarter an der Reihe, der als „Bruddler“ bezeichnt wird, der den Dreck erfunden hat, damit er danach die Kehrwoche machen kann.

Und wenn man schon beim Schwäbischen angelangt ist, dann wird es Zeit für den Auftritt von Elfriede Schäufele, der schwäbischen Putzfrau, die zu Fräulein Wommy wie der Neckar zu Stuttgart – oder zu Bad Cannstatt – gehört. Im Berufshabit, mit Lockenwicklern im Haar, in Pantoffeln, trampelt Michael Panzer oder Fräulein Wommy Wonder als Elfriede Schäufele auf der Bühne herum, macht auch schon einmal einen Ausflug in den Zuschauerraum, behauptet: „Ich hab’ Disziplin im Ranzen“ und singt eine Hymne auf die Kehrwoche.

Am Ende der mit Standing Ovations bedachten Show schminkt sich Fräulein Wommy Wonder wie gewohnt halbseitig ab, und auf der Bühne stehen zwei Hälften, die zusammengehören und das seit 35 Jahren: Fräulein Wommy Wonder und Michael Panzer. Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.09.2019