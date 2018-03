Von Eurokraten und Visionen

Anzeige

Das wichtigste Figurenpersonal in Robert Menasses viel gepriesenem Roman „Die Hauptstadt“ ist zwar überschaubar, aber noch weniger fassbar als die 28 Mitgliedsstaaten der EU, inklusive des Vereinigten Königreichs, das die Austrittsverhandlungen noch nicht abgeschlossen hat.

Auf 459 Seiten bringt der 63-jährige Österreicher neben dem Schwein folgendes Figurenpersonal in Stellung: Alois Erhart, ein österreichischer Wirtschaftstheoretiker; Fenia Xenopoulou, eine zypriotische Direktionsleiterin der EU-Kommissionsabteilung Kultur; Matek Oswiecki, ein polnischer Auftragskiller; Émile Brunfaut, Brüsseler Polizeikommissar; David de Vriend, ein KZ-Überlebender, Kai-Uwe Frigge, der deutsche Büroleiter in der Generaldirektion Handel; Florian Susman, Schweinezüchter und Präsident des europäischen Berufsverbandes, und sein Bruder Martin Susman, Abteilungsleiter in der EU-Generaldirektion Kultur. Und letzterer erhält den Auftrag, der Feier zu einem runden Geburtstag der EU-Kommission einen Sinn zu verleihen. So entsteht die Idee, dass Auschwitz zur Hauptstadt erklärt werden soll, weil Europa ohne das Vernichtungslager nach Ansicht des Autors nicht denkbar ist.

Schließlich habe, so Menasse, schon Walter Hallstein, erster Präsident der EWG von1958 bis 1967, seine Antrittsrede in Auschwitz gehalten. Robert Menasse lässt Alois Erhart nachdenken: „Erhart hatte gelernt, dass das europäische Einigungsprojekt auf diesem Konsens beruhte: Nationalismus und Rassismus hatten zu Auschwitz geführt und durften sich nicht wiederholen.“

Die zweite Hörprobe lieferte Menasse mit weiteren fünf Seiten aus dem achten Kapitel, als Fenia Xenopoulou, die Leiterin der Generaldirektion Kultur, das „Jubilee Project“ dem Kabinettschef des Kommissionspräsidenten schmackhaft machen will. Sehr anschaulich hatte er zuvor geschildert, warum das Kulturressort zwangsläufig im EU-Gebilde so schwach und in Karriere-Hinsicht eine Sackgasse ist. In Deutschland gibt es die Kulturhoheit der Länder, die ihre Kompetenzen an den Bund abgeben müssten, der diese dann an die EU zu übertragen hätte. Heute noch pures Wunschdenken.

Politisches Manifest

In Bad Mergentheim verteilte Robert Menasse die Rolle des „Bösen“ an den Europäischen Rat, der die Arbeit des „Guten“, der Europäischen Kommission, aus kleinlichen nationalen Interessen torpediert. Schade nur, dass bis auf den Präsidenten die Kommission selbst nicht gewählt, sondern die Mitgliedsländer jeweils einen Kommissar des eigenen Landes vorschlägt. Ein Hoffnungsschimmer immerhin: Die Kommissare vertreten nicht ihre Heimatländer, sondern sind an die europäischen Interessen und Ideen gebunden. Der im Kleid eines Romans kunstvoll mit viel Phantasie und Sachkenntnis über die EU und seine Gremien gewebte Text entwickelt sich zu einem politischen Manifest, dass nur formal die epische Großform eines Romans wählt, der einen Erzähler hat. Menasse wechselt die Erzählperspektive fortlaufend und versucht trotzdem, den Charakteren seiner Figuren gerecht zu werden. Er konterkariert dieses Bestreben aber, indem er immer wieder unvermittelt den Schauplatz und die Figur wechselt. Dadurch wird es dem Leser sehr schwer gemacht, trotz brillanter Formulierungen und der Könnerschaft des Autors, aus EU-Bürokraten Menschen mit alltäglichen Sorgen und kleinen Schwächen zu machen, tatsächlich so etwas wie Empathie für einen der Protagonisten zu entwickeln.

Die Figuren bleiben flach, weil ihnen jeglicher emotionaler „Hallraum“ verwehrt bleibt. Am deutlichsten wird dies bei Martin Susman, neben Alois Erhart ein weiteres Alter Ego des Autors, der mit der Gründungsidee für die Image-Verbesserung der Europäischen Kommission kämpft, die nicht für die Konzerne, sondern für die Menschenrechte steht und den Nationalismus überwinden will.

Vielleicht macht das von Christian Berkel gelesene Hörbuch mehr Spaß; die über 450 Seiten ermüden unweigerlich, zumal die eingebaute Kriminal- und Verschwörungsgeschichte reichlich konstruiert wirkt und nur von den amüsant und detailreich geschriebenen Kapiteln über die wundersame Brüsseler Bürokratie ablenkt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018