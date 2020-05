Von genderfluiden Cyborgs bis Afrofuturismus

Angesichts der Covid-19-Pandemie steht auch das Theaterfestival Schwindelfrei in diesem Jahr vor besonderen Herausforderungen. Aber der geplante Festivalzeitraum bleibt, wie er ist: vom 2. bis 5. Juli Das teilte die Stadt Mannheim am Mittwoch mit. In seiner siebten Ausgabe begebe sich das Theaterfestival auf die Suche nach vielfältigen, vergessenen oder zu erfindenden Geschichten. „Fabulationen – More than a single story“ (mehr als eine einzige Geschichte) laute das Thema der Ausgabe im Jahr 2020, das regionale sowie überregionale Künstlergruppen performativ ausgestalten sollen.

Suche nach Formaten

„Als verlässlicher Partner für Künstler*innen und Kulturschaffende ist es der Stadt Mannheim ein besonderes Anliegen, das Theaterfestival in diesem Zeitraum stattfinden zu lassen. Auf diese Weise garantieren wir den Künstler*innen und Kulturschaffenden Planungssicherheit – sowohl finanziell als auch organisatorisch“, erklärt Bürgermeister Michael Grötsch zum kulturpolitischen Hintergrund. Derzeit prüft laut Mitteilung der Stadt das Festivalteam gemeinsam mit den eingeladenen Künstlern und den Partnerhäusern, EinTanzHaus, Theater Felina-Areal, Theaterhaus G7 sowie zeitraumexitwelche Veranstaltungen in anderen als den ursprünglich geplanten künstlerischen Formaten stattfinden können. „Unser Anliegen ist es, gemeinsam mit den Akteuren kreative Lösungen zu finden, die im Rahmen der Vorsichtsmaßnahmen aufgrund der Covid-19-Pandemie möglich sind“, erläutert die Festivalkuratorin Olivia Ebert.

Während einige Veranstaltungen in den digitalen Raum überführt werden sollen, wird geplant, unter Einhaltung von Hygienekonzepten analoge Erfahrungsräume zugänglich zu machen. „Die aktuelle Lage erfordert neben Hygieneschutzmaßnahmen und technischen Ausführungen auch neue künstlerische Strategien, ungewöhnliche Denk- und Arbeitsweisen sowie erfinderische Formen der Begegnung“, ergänzt Sabine Schirra, Leiterin des Kulturamts der Stadt Mannheim. „Mehr denn je sind neue ästhetische Wagnisse gefragt, die wir im Rahmen des Festivals fördern wollen. Ich bin zuversichtlich, dass auch die diesjährige Festivalausgabe mit ihren neuen Formen überzeugen wird.“

Mit dem Theaterfestival Schwindelfrei präsentiert das Kulturamt alle zwei Jahre künstlerische Arbeitsweisen und Ausdrucksformen der regionalen Freien Szene. Für die diesjährige Ausgabe wurden drei Gruppen aus der Metropolregion Rhein-Neckar für Forschungsresidenzen ausgewählt. Diese arbeiten ab dem 15. Juni 2020 drei Wochen an szenischen Skizzen, Kurzperformances und Installationen, um sie am Festivalwochenende mit dem Publikum zu teilen. Zudem präsentiert das Festival regionale Premieren und Werkstätten sowie überregionale Gastspiele. Als Residenzgruppen und -künstler sind Tala Al-Deen, Vincent Bababoutilabo, Chana Dischereit, Laura Frey (Mannheim/Berlin) Amsbeck & Konsorten (Speyer/Essen), Edan Gorlicki/Inter-Actions (Heidelberg) vorgesehen.

Utopisch-kritischer Raum

Inhaltlich sollen ästhetische Formen im Fokus stehen, die das Theater als utopisch-kritischen Raum für unerhörte oder noch unerdachte Geschichten entwerfen. Konkret kündigt die Stadt an: „Neue Perspektiven auf Rollen- und Geschlechterbilder in Gesellschaft und Familie, lassen genderfluide Cyborgs auf Feminismus und Afrofuturismus treffen, verstärken Stimmen einer Gesellschaft der Vielen und befragen Auswirkungen von Traumata auf den Körper.“ jpk

