Von Giuseppe Verdi zu Sir Elton John

Ägypten, symbolisiert durch eine durchsichtige, riesige, in der Form an eine Pyramide erinnernde, zur Spitze hin begehbare Konstruktion auf der Treppe vor St. Michael, ist in diesem Fall Ort der Handlung. Erstaufgeführt wird bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall „Aida“. Auf dem Programm steht aber nicht etwa die Oper von Giuseppe Verdi und das Libretto stammt auch nicht von Antonio Ghislanzoni. Der Komponist heißt vielmehr Sir Elton John und ist der 1947 im englischen Pinner unter dem Namen Reginald Kenneth Dwight geborene Sohn einer Arbeiterfamilie. Das Buch stammt von Linda Woolverton, Robert Falls und David Henry Hwang. Die Gesangstexte steuerte Tim Rice bei. Die deutsche Fassung besorgte Michael Kunze.

Unterschiedliche Ausgestaltungen

Wenn beide Geschichten auch auf der Erzählung „La fiancée du Nil“ des französischen Archäologen Auguste-Edouard Mariette fußen, so ist doch deren Ausgestaltung recht verschieden. Auch im Musical steht Radames zwischen Aida und Amneris. In beiden Fällen geht es um die Liebe, und auch im Musical enden die Titelheldin und der Feldherr im gemeinsamen Tod. Amonasro, der von den Ägyptern gefangen genommene Vater Aidas, und der König von Ägypten – im Musical als Pharao bezeichnet – treten in beiden Werken auf. Dazu gibt es im Musical noch Mereb, einen in ägyptischen Diensten stehenden Landsmann Aidas, der ihr hilft, und Nehebka, eine Nubierin, die sich für Aida opfert, sowie Zoser, in dem man einen entfernten Verwandten des Oberpriesters Ramphis aus der Oper sehen kann. Und auch die Handlung in der Oper und im Musical ähneln sich.

Musikalisch liegen jedoch Welten zwischen den zwei Werken. Während in der Oper häufig Monumentales und Triumphales zu hören ist, das die Handschrift des 19. Jahrhunderts trägt, ist die Komposition von Sir Elton John, in der Pop und Rock ebenso wie Gefühlvolles vorkommen, der heutigen Zeit verpflichtet. Dazu drängt sie chorische Elemente gegenüber einer individualisierten Sichtweise auf das Geschehen zurück.

Bei der Charakterisierung der im Kern im alten und nicht neuzeitlichen Ägypten agierenden Personen bedient sie sich moderner Töne. Die im Grund überflüssige Rahmenhandlung spielt in der Neuzeit. Denn zu Beginn begegnet man Touristen von heute in einem Museum, und am Ende treffen sich dort die wiederauferstandenen Liebenden Aida und Radames. Dazwischen ereignet sich rund zwei Stunden lang die Dreiecks-Liebes- und Hassgeschichte zwischen Aida, Radames und Amneris, mit dem bekannten politischen Beiwerk aus fernen Zeiten.

Dreiecksgeschichte

Das Bühnenbild von Kati Kolb, die auch für die Kostüme verantwortlich zeichnet, besteht, außer der bereits erwähnten Pyramide auf der rechten, noch aus riesigen Gesteinsbrocken auf der linken Seite der Treppe. Zwischen ihnen und der Pyramide spielt sich das Geschehen ab. Die Nubier sind weiß kostümiert, die Ägypter, von denen einige Krieger, um ihr martialisches Gehabe zu unterstreichen, auch oben ohne auftreten, sind schwarz gekleidet, der Hofstaat um Zoser und er selbst tragen bodenlange Röcke. Regie und Choreographie liegen in Händen von Christopher Tölle. Er bemüht sich, das Chorensemble eindrucksvoll, choreografisch nicht immer besonders einfallsreich, und die Solisten ihren Aufgaben entsprechend zu führen und sie zu einer ihren Rollen entsprechenden Charakterisierung der handelnden Personen anzuhalten. Die musikalische Leitung des elfköpfigen Freilichtspiel-Orchesters hat Heiko Lippmann.

Die dunkelhäutige Kimberly Thompson ist eine in der Darstellung sympthische, stimmlich expressive Aida. Zunächst ein wenig zickig, wandelt sich Martina Lechner von der Ansprüche stellenden, zur schließlich einsichtigen, trotz verschmähter Liebe im Grund verzeihenden, den Wunsch ihres Vaters - diesen Pharao verkörpert Claudius Freyer – auf absolute Rache negierenden Amneris. Radames, dem Mann zwischen den zwei Frauen, gibt Rupert Markthaler ein seiner Aufgabe entsprechendes Profil. Einen sowohl gesanglich als auch im Spiel überzeugenden Zoser stellt Andrea Matthias Pagani auf die 54 Stufen der steil ansteigenden Steintreppen-Bühne. Als hilfsbereiter Mareb gefällt Silvio Römer ebenso wie Chiara Fuhrmann als sich für Aida opfernde Nehebka und Paul Valdez als aufbegehrender Amonasro.

