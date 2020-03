Von Lobeshymnen und Kritikgewittern

„Der Zug hielt in Bazancourt, einem Städtchen der Champagne. Wir stiegen aus. Mit ungläubiger Ehrfurcht lauschten wir den langsamen Takten des Walzwerks der Front, einer Melodie, die uns in langen Jahren Gewohnheit werden sollte.“

Wenn ein Buch über den Krieg, die schmutzigen Schützengräben und toten Soldaten so lyrisch und elegant beginnt, darf es nicht wundern, dass es auf Kritik stößt. Der französische Autor André Gide etwa schrieb 1942 in sein Tagebuch: „Unbestreitbar das schönste Kriegsbuch, das ich gelesen habe“. Der Krieg und seine tödliche Maschinerie als Musik mit Takten und Melodie – eine ungeheure Verherrlichung und einen Affront gegenüber den Opfern sah man darin. Vor allem auch in der Zeit nach 1945.

Doch der am Sonntag vor 125 Jahren in Heidelberg geborene Ernst Jünger war ja selbst dabei in diesem Ersten Weltkrieg, von dem er in den umstrittenen „Stahlgewittern“ berichtet. Der Heidelberger Germanistikprofessor und Jünger-Forscher Helmuth Kiesel ordnet das so ein: Seine Kriegstagebücher zeigten „einen jungen Mann mit einer enormen Beobachtungsgabe, mit einem Übermaß an Empfindung und einem differenzierten ethischen Urteil“, sagte Kiesel einmal im Interview dieser Redaktion. Er habe aber auch die Fähigkeit zur Distanz, zum dandyhaften Verleugnen des Betroffenseins gehabt. Anders, so Kiesel, „hätte er die Ungeheuerlichkeiten auch nie so berührend beschreiben können.“

In einer Reihe mit Kafka und Mann

Jünger führte ein Leben aus Widersprüchen. Sein Werk ist ein Werk aus Widersprüchen. Kein Wunder: Er, der mehr als ein Jahrhundert gelebt hat und erst 1998 im fast biblischen Alter von 102 Jahren auf der Schwäbischen Alb starb, war Repräsentant und Zeuge des widersprüchlichen 20. Jahrhunderts. Für die einen war er Gift – Thomas Mann nannte ihn einen Wegbereiter und eiskalten „Genüssling des Barbarismus“. Ein Jahrhundertautor war er für andere – Alfred Andersch etwa sah ihn in einer Reihe mit Franz Kafka und Thomas Mann, was diesen sicher nicht erfreut hat.

Vielleicht war aber Jünger weder faschistoid oder kriegsverherrlichend, weder dandyhaft noch elitär. Vielleicht war der Mann, der sich brennend auch für Insekten interessierte und in der Natur metaphysischen Trost fand, einfach nur ein totaler Individualist – mit fast anarchischen Zügen. Jünger bildete seine Gedankenwelt nicht zuletzt in Auseinandersetzung mit dem Werk und Denken Friedrich Nietzsches „und dessen Liebe zum Schicksal“.

Nach „In Stahlgewittern“ kam die Weimarer Republik. Zunächst diente Jünger in der Reichswehr; an deren Ende publizierte er das kulturphilosophische Werk „Der Arbeiter“ und die erste Fassung von „Das abenteuerliche Herz“ mit der charakteristischen Mischung aus mal mehr essayistischen, dann wieder eher poetischen kürzeren Texten. Die zweite, 1938, gilt als beste Einführung in Jüngers stilbewusstes, oft aber auch manieriert wirkendes Gesamtwerk.

Ein Jahr darauf erschien die symbolische Erzählung „Auf den Marmorklippen“, die man als Zeugnis von Jüngers Opposition gegen den Nationalsozialismus deutete. Kontakt zum Widerstandskreis hatte ja nicht nur sein Sohn. Dennoch sah Jünger sich immer wieder penetrant dem Vorwurf ausgesetzt, ein intellektueller Wegbereiter des Nationalsozialismus gewesen zu sein.

Die Rezeption seines Werks bleibt bis heute schlingernd: „Einen bedeutenden Roman von Jünger sehe ich nicht“, schrieb der mächtige Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki noch 2011. Aber vielleicht waren „Auf den Marmorklippen“ ein mit 150 Seiten zwar kleiner Roman – doch ein großer, utopischer und bedeutender zugleich … (mit tog)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.03.2020