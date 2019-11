Von Menschen und Monstern

„Als Jim Sams, klug, doch beileibe nicht tiefgründig, an diesem Morgen aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in eine ungeheure Kreatur verwandelt.“ Jeder, der die rätselhaften Erzählungen von Franz Kafka kennt, denkt sofort an Gregor Samsa: Auch er wacht eines Morgens auf und ist zu einer seltsamen Kreatur mutiert. Doch der britische Autor Ian McEwan ist zu gerissen, um Kafkas „Die Verwandlung“ einfach nachzuerzählen, aus Gregor einen Jim zu machen und die monströse Familien-Geschichte ins Heute zu verlegen. Schon die nächsten Zeilen der Eröffnungs-Sequenz seines grotesk-komischen neuen Romans deuten an, wohin die literarische Reise geht: „Eine Weile blieb er auf dem Rücken liegen (nicht gerade seine bevorzugte Stellung) und betrachtete verwundert die fernen Füße, die wenigen Gliedmaßen. Bloß vier, natürlich, und zudem recht unbeweglich. Mit seinen eigenen dünnen braunen Beinen, an die er sehnsüchtig zurückdachte, hätte er, wie hilflos auch immer, lustig in der Luft gezappelt.“

Ach du Schreck, es ist also genau umgekehrt: Ungeziefer Jim ist in die Haut eines Menschen geschlüpft und muss erst noch lernen, wie man auf zwei Beinen stehen und mit zwei Händen greifen kann. Aber Jim ist guten Mutes, hat er doch seine Verwandlung – im Gegensatz zu seinem Vorfahren Gregor – bewusst herbeigeführt. Denn das zappelige Tierchen hat eine dringende Mission: Es will, weil Kakerlaken sich seit Jahrmillionen am wohlsten fühlen, wenn sie sich in Schmutz und Dreck suhlen können, Großbritannien ins politische und soziale Chaos stürzen. Wie könnte man das besser als im Körper eines skrupellosen Premierministers, der seine abstrusen Pläne einer finanzpolitischen und gesellschaftlichen Neuordnung gegen alle Vernunft durchpeitschen und den Rest der Welt gleich mit in den Abgrund ziehen will?

Finanzmechanismen ins Gegenteil verkehrt

„Wenn das Parlament geschlossen wird, sodass die Regierung in einem kritischen Moment nicht herausgefordert werden kann, wenn Minister schamlos lügen wie einst die Sowjetführer, wenn Brexiters in hohen Positionen die Katastrophe eines No-Deals geradezu herbei flehen – dann muss ein Schriftsteller sich fragen, was er tun kann. Es gibt nur eine Antwort darauf: schreiben.“

Der um seinen Schlaf gebrachte Ian McEwan hat deshalb einen literarischen Schnellschuss gewagt und seinen Zorn in eine groteske Polit-Satire verwandelt: „Die Kakerlake“ ist so fies und gemein und zugleich so entlarvend und brüllkomisch, dass man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Das in die Haut des Regierungschefs geschlüpfte Ungeziefer (das in seinem Habitus, natürlich rein zufällig, große Ähnlichkeit mit Boris Johnson aufweist) ist nicht allein: fast alle anderen Minister wurden ebenfalls von Kakerlaken gekapert. Gemeinsam setzen sie alle Widersacher mit bösen Tricks Schachmatt, wiederholen plumpe Lügen so oft, bis man sie für die glatte Wahrheit hält. Sie schließen innenpolitisch die Reihen der schwankenden Bevölkerung, indem sie gezielt Hass auf alles Fremde schüren und nutzen alle Lücken des britischen Parlamentarismus, der keine Verfassung kennt und allein auf Traditionen, Konventionen und Fair Play basiert. Denn welche Kakerlake, die sich nach dem Duft von Elend und Verfall sehnt, interessiert sich schon für Fair Play?

Inszenierte Medienkampagnen

Gegner durch inszenierte Medienkampagnen auszuschalten und – in Zeiten von MeToo besonders erfolgreich – der sexuellen Belästigung zu beschuldigen, beherrscht Jim mit schlafwandlerischer Präzision. Er verrät Freunde und geht über Leichen, um das theoretische Experiment des „Reversalismus“ in die politische Praxis umzusetzen und den Wahnsinn zur Wirklichkeit zu machen: Verschwendung und Ungerechtigkeit sollen abgeschafft, der Geldfluss umgekehrt werden! Für einen Arbeitsplatz zahlt der Arbeiter Geld. Beim Kauf von Waren muss man nicht bezahlen, sondern wird entschädigt. Jeder muss ausgiebig shoppen, damit er genug Geld für die Bezahlung seiner Arbeit hat. Am Ende dieser ungeahnten Geldströme steht Vollbeschäftigung. Um wieder zu einer stolzen Nation zu werden, sollen die Briten alle Verbindungen zum Rest der Welt kappen. Vielleicht machen ja die Amerikaner mit, lässt doch ihr Präsident bei einem Telefonat mit Sams durchblicken, auch eine Kakerlake zu sein und nur ein Ziel zu haben: die bestehende Ordnung durch widersinnige Maßnahmen zu zerstören.

Ob das gelingt, sei hier nicht verraten. Der Autor, der immer ein Faible für das Makabre hatte, der in einem Buch Kinder dazu brachte, ihre Eltern in einem Zementgarten zu vergraben, ein anderes mal einen Fötus zum Erzähler einer haarsträubenden Modegeschichte machte, ist wieder in Bestform. Unbedingt lesen!

