Von Peter Alexander bis Marianne Rosenberg

1958 wurde er in Heilbronn geboren. Nach dem Abitur am Robert-Mayer-Gymnasium studierte er an der Universität Tübingen Germanistik, Philosophie und Romanistik und promovierte mit einer literaturwissenschaftlichen Arbeit über Hermann Lenz.

Seit 2005 leitet er, noch Tätigkeiten in verschiedenen Verlagen, das Literaturhaus Hamburg.

Jetzt kehrte Rainer Moritz wieder einmal in seine Heimatstadt zurück und gastierte auf dem Theaterschiff. Dabei präsentierte der Literat ein Programm, das wohl mit Texten, aber ebenso mit Musik zu tun hat. Wie der emeritierte Stuttgarter Literaturprofessor Volker Klotz seine Liebe zur Operette in mehreren Büchern dokumentierte, so gehört die Liebe von Rainer Moritz dem Schlager.