Von Residenz zu Residenz

Auf diese Weise kommt ein sehr kompakter Klang zustande, der in einer etwa 1760 komponierten Es-Dur-Sinfonie von Anton Fils (damals Cellist in Mannheim) einen immer zielgerichteten und auf den schlanken Punkt kommenden Sturm und Drang verursacht. Werner Ehrhardt hat die Musiker auf schnelle Reaktionen eingeschworen. Auf eine Bewegungsstudie in vier Sätzen.

Spiel mit Überraschungen

Während Joseph Aloys Schmittbaur, jahrzehntelang Kapellmeister in Karlsruhe, für eine Hochzeit regionaler Royals eine C-Dur-Sinfonie verfasste. Barscher, aufgerauter Sturm und Drang durfte das nicht sein, aber Ehrhardt inszeniert ein raffiniertes Spiel mit orchestralen Überraschungen und viel sagenden Pausen.

Gesungen wird an diesem Abend auch: Die Israelin Mayan Goldenfeld gibt eine kleine Kostprobe aus Niccolò Jommellis Oper „Didone abbandonata“. Zur vokalen Schönheitskönigin wird die verlassene Karthagerin bei dieser jungen Sopranistin nicht. Eher zur Drama-Queen. Aber so muss es ja auch sein. HGF

