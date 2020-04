Von Ringos Ride-Becken

An vier Stufen erster Berührung mit Beethoven erinnere ich mich. Zunächst stand er mir – nebelhaft, weil ihn uns niemand näherbrachte, kein Leonard Bernstein sich meiner Kindheit erbarmte – für konzertsaalsteife Bürgerkragenkultur, die Verstaubtheit älterer Generationen, über die ich mit „Roll Over Beethoven“ endlich hinwegrollen durfte (plattgewalzt lagen Widerstand und Empörung Erwachsener) und sogar „herrschen“ sollte, denn Liverpools Harrison sang „rule over“, verkündete wildes „ruling by rolling“, in meiner Vorstellung euphorische Hechtsprünge – wie die Torwart Jaschins zur Rettung des Balls - über die Beethoven’sche Grube hinweg, mir das Leben aus den Trümmern zu retten.

Oder sangen die Beatles von Beethovens Leiche, die sich im Grab umdrehen sollte? Das war nie ganz klar. Jedenfalls würde er, wusste ich, nach widerwilligem „Rollover“ stillehalten, verzückt doch beim Einsatz der Lieblingsstelle, wenn Ringos Ride-Becken plötzlich verstummen und beim „Well, if you feel ‘n’ like it / Get your lover and reel and rock it“ (also „Nun, wenn ihr’s fühlt und es euch gefällt / Schnappt euch euren Schatz und wirbelt und rockt ihn“) nur noch Snare und Tomtoms schlagen.

Zu Beethovens Musik führten mich erst Visconti und Mahler mit „Tod in Venedig“, darin Tadzio und Esmeralda, in die ich mich blitzartig verliebt wusste, „Für Elise“ anklingen ließen. Über die dritte Begegnung, die andauert, das Adagio des Cis-Moll Streichquartetts etwa, kann ich kaum etwas sagen.

Aber die vierte schien mir damals ebenso verheißungs- wie geheimnisvoll. Sie betraf die Arbeit am eigenen Schatten und geschah in einem Traum, der sich vor der Entstehung des ersten Buchs einstellte: Ein Monster war in einen Lastenaufzug geraten. Klirrend schlossen sich dessen rollende Scherengitter. Triumph! Völlig entzückt fuhr der Aufzug nun seine ungeheure Last aufwärts und sang dabei (der Aufzug sang!), fuhr sie viele Stockwerke hinaufwärts, fuhr sie euphorisch singend wieder herab, startete abermals, in circulatione, nach oben und sang dabei, dass Wort und erweckende Melodie mir wie lebendige Wasser durchs Scherengitter entgegenklatschten: „Freude, schöner Götterfunken“!

Patrick Roth, geboren 1953 in Freiburg, ist Schriftsteller („Sunrise. Das Buch Joseph“) und lebt in Kalifornien. In der Kolumne „Mein Beethoven“ schreiben anlässlich seines 250. Geburtstages über das Jahr jeden Samstag Prominente über ihr Verhältnis zum Komponisten.

