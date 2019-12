Von Stepptanz bis Hip-Hop

„Night of the Dance“ ist so etwas wie ein Schaukasten verschiedener Tanzstile. Die Show mit der vielseitigen Broadway Dance Company und den Irish-Dance-Spezialisten der Dance Factory Dublin bietet etwas für jeden, bedient Liebhaber von irischem Stepptanz genauso wie Fans von Modern, Latin, Hip-Hop, Breakdance oder auch Tanz-Akrobatik.

Der fast zweistündige Mix, der auf einen roten Faden

...