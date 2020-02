Von Stereoeffekten bis Ligeti 2.0

Es ist ein Wunder. Jeder Ton, jede noch so kleine Bewegung an diesem Abend finden ihren Weg in die Gehörgänge. Wer diesen Chor in dieser Akustik hört, wird süchtig.

Dieser Chor, das ist der renommierte Kammerchor Stuttgart unter seinem Dirigenten Frieder Bernius, über den „Die Zeit“ einmal schrieb, dass kein Superlativ verschwendet sei, um ihn zu rühmen. Und die Akustik ist die der

...