Von Theater und Leben

In der Region ist der im pfälzischen Freinsheim geborene Journalist und Schriftsteller zumindest noch als Namensgeber des dort verliehenen Hermann-Sinsheimer-Preises bekannt. Die Bücher des deutschen Juden Sinsheimer, der in der Zeit des Nationalsozialismus erst nach Palästina floh und dann nach England emigrierte, kennt und liest man dagegen heute wohl kaum noch. Immerhin einiges Interessante aus dem produktiven und bewegten Leben des Autors, der 1886 geboren wurde und 1950 in London starb, ist nun aus einer neuen Veröffentlichung von Erik und Gabriele Giersberg zu erfahren.

Die ehemaligen Leiter der Freinsheimer Gemeindebücherei, die auch für die Pflege des dortigen Hermann-Sinsheimer-Archivs verantwortlich waren, haben unter dem vielsagenden Titel „Was ich lebte, was ich sah“ eine Auswahl von Briefen und Theaterkritiken Sinsheimers herausgegeben. Deborah Vietor-Engländer, Herausgeberin der Sinsheimer-Ausgabe, hat das kundige Vorwort beigesteuert, das einen Überblick über Leben und Werk gibt. Die Auswahl der Briefe und Kritiken ist zugleich der dritte Band einer im Quintus-Verlag erscheinenden Edition mit ausgewählten Schriften Hermann Sinsheimers.

Ohne Scheu vor endgültigem Urteil

Kommentiert und mit hilfreichen Anmerkungen versehen, gibt der Band nicht zuletzt Auskunft über die Kulturszene, auch die regionale, in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und überhaupt Einblick in die Zeitgeschichte. Die Auswahl zeigt einen herausragenden Kritiker, der geschliffen formulierte, aber nicht pointenversessen, der meinungsstark war, aber (zumeist) nicht polemisch – und nie verlegen um ein abschließendes, endgültiges Urteil, welchem freilich gute Argumente und (recht) gründliche Analysen stets vorausgegangen waren.

Als Voraussetzung für alles das werden eine bemerkenswerte Bildung deutlich, historisches Wissen und ein hervorragender Kenntnisstand der Kunst und Kultur der Zeit. Sinsheimers Kritiken insofern zeitlos und ein bleibendes Vorbild zu nennen, hat man gute Gründe. Und mögen auch viele der Theaterstoffe, über die er schrieb, längst vergessen sein, so geben auch diese in ihrer unverwechselbaren Art Aufschluss über ihre Zeit (Sinsheimer: Was ich lebte, was ich sah. Quintus. 432 S., 25 Euro).

