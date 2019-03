Von üppiger Schönheit

Die Amaryllis ist eine Blume, die mit verschwenderischer Üppigkeit blüht. Der Name passt ganz gut für ein Streichquartett, das mit derart verschwenderischer Üppigkeit musiziert wie das Amaryllis-Quartett. Das Programm in den Reiss-Engelhorn-Museen war hochkarätig: Beethovens F-Dur-Quartett op. 135 ist auch heute noch vor allem im Finalsatz ein unbegreiflich modernes Werk – die vier Musiker spielten es mit größtmöglicher Klarheit und mit einer Gleichsinnigkeit, als wäre dieses Quartett nur ein einziges Instrument.

Alban Bergs frühes Streichquartett op. 3 lässt schon all das erkennen, was Bergs Gesamtwerk auszeichnen sollte: Innigkeit und eine Intensität, die mitunter körperlich spürbar wird – jedenfalls, wenn es vom Amaryllis-Quartett interpretiert wird. Bei Mozarts Klarinettenquintett A-Dur trat zu den Streichern Nikolaus Friedrich hinzu, der Soloklarinettist des Mannheimer Nationaltheater-Orchesters. Er fügte sich derart nahtlos in den Quartettklang ein, er nahm so selbstverständlich Themen von den Streichern ab und umgekehrt auch die von ihm, dass man mit Fug und Recht von einer kammermusikalischen Sternstunde sprechen kann. host

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019