Vor 50 Jahren starb der einflussreiche Philosoph Theodor W. Adorno

Der Schriftsteller Heinrich Böll, der Soziologie-Professor Theodor W. Adorno und der Verleger Siegfried Unseld hören am 28.05.1968 in Frankfurt bei einer Veranstaltung gegen die Notstandsgesetzgebung im Großen Sendesaal des Hessischen Rundfunks einem Vortrag zu. Adorno ist am 6. August vor 50 Jahren gestorben.

© dpa