Vor allem die alten Kracher zündeten

In der deutschen HipHop-Szene war es wohl eine der größten Überraschungen des Jahres 2017: Nach 17 Jahren Schaffenspause veröffentlichten „Fünf Sterne deluxe“ ihr drittes Album „Flash“ und tourten auch erstmals wieder gemeinsam durch die Lande.

Da diese Tournee bei den Fans eine immens große Begeisterung auslöste, rollen die Jungs aus Hamburg bereits seit Dezember wieder mit dem Tourbus durch Deutschland. 13 Konzerte mit dem sinnigen Namen „Flash II – Jetzt flasht’s richtig“ stehen auf dem Plan. Am Freitag gastierte die HipHop-Crew in der Posthalle Würzburg.

Nach einer Aufwärmphase mit Supportact MC Rene ist es dann endlich soweit, und lange vermisste und fast schon verloren geglaubte Stimmen ertönen in der Posthalle. Das Bo und Tobi Tobsen, die beiden Urgesteine von Fünf Sterne deluxe, und Neuzugang Luis Baltes betreten die Bühne. Unter dem eher kleinen, aber umso feierfreudigeren Publikum breitet sich die gute Stimmung rasend schnell aus.

Die beiden Mittvierziger Tobi Tobsen und Das Bo performen an diesem Abend zusammen mit Ihrem „Nesthäkchen“ Luis Baltes und unterstützt von DJ Coolman aktuelle Hits wie „Moin Bumm Tschack“ oder „Afrokalle“ aber auch echte Klassiker wie zum Beispiel „‘Türlich, ‘türlich“ oder „Is mir egal“.

Dass Luis Baltes mehr als gut zum Rest der Truppe passt, zeigt eine durchaus beeindruckende Beatbox-Einlage. In einem Battle mit dem, den Plattenteller scratchenden, DJ Coolman entlockt er seiner Kehle Töne, die bei manchem Zuschauer den Mund offen stehen lassen.

Leider verhält es sich mit der Stimmung an diesem Abend wie mit dem Wellengang im Hamburger Hafenbecken. Es geht auf und ab. Denn egal ob im schicken Anzug oder in weiße Overalls gehüllt sorgen „Fünf Sterne deluxe“ mit Songs wie „Flieg wie ein Engel“ oder „Monulani“ nicht wirklich für große Ekstase beim Publikum. Da nützen auch die mitgebrachten Räucherstäbchen nicht viel. Eine Ausnahme bilden hier vielleicht nur „SMS“ und die Party-Single „Aale Zu Samm“.

Wirklich gute, ja beinahe ekstatische Stimmung kommt in der Posthalle erst bei den „alten“ Hits auf. Dies mag vielleicht auch der Tatsache geschuldet sein, dass viele im Publikum mit eben diesen „alten“ Hits von „Fünf Sterne deluxe“ großgeworden sind. Aber dann hält es wirklich niemanden mehr, und es wird gehüpft und mitgesungen. Man hätte sicher mehr der alten Songs erwartet, und trotzdem verlässt das Publikum, nach gut zwei Stunden vollen Körpereinsatzes von „Fünf Sterne deluxe“, zufrieden die Würzburger Posthalle. Und manch einer macht sich vielleicht noch auf den Weg in den Zauberberg, wo an diesem Abend die „Fünf Sterne deluxe“-After Show Party stattfindet.

