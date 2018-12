Vorauswahl steht fest

Zum Kurator für den 14. Neuen Deutschen Jazzpreis ist der französische Kontrabass-Virtuose Renaud Garcia-Fons bestimmt worden. Das teilten die Organisatoren von der IG Jazz Rhein-Neckar und der Alten Feuerwache Mannheim mit. Auch die Vorauswahl der Jury für die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung stehe fest. Garcia-Fons kann für das Wettbewerbskonzert am 16. März 2019 aus 13 Bands drei auswählen: Benedikt Koch Quintet, Coastline Paradox 5, Der Moment, Fearless Trio, Inverted Querx, Katrin Scherer‘s Cluster Quartet, Liun + The Science Fiction Band, Lucia Cadotsch Speak Low, Of Cabbages And Kings, Philipp Gerschlauer Quartett, Seibolzing, Shreefpunk und Stax.

Für die dritte Auflage des Neuen Deutschen Kompositionspreises gibt es sechs Kandidaten: Sebastian Böhlen, Christina Fuchs, Peter Lehel, Apollonio Maiello, Benjamin Schaefer und Mareike Wiening. Deren Stücke werden am 15. März von einer Band live präsentiert, die IG-Jazz-Mitglied Jens Bunge eigens zusammenstellt. An diesem Abend gibt Renaud Garcia-Fons auch das traditionelle Solokonzert des Kurators. Karten ab 23 Euro plus Gebühren unter altefeuerwache.com. jpk

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018