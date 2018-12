Vorfreude auf Matisse-Meisterwerke

Das Metropolitan Museum in New York willigte nach langem Zögern ein, die National Gallery in Washington, auch große Sammlungen in Europa: „Absolute Hauptwerke“, so Direktorin Ulrike Lorenz, werden präsentiert, wenn die Mannheimer Kunsthalle als große Herbst-Ausstellung am 26. September 2019 „Inspiration Matisse“ eröffnet, die bis Januar 2020 läuft.

Lorenz wird dann nicht mehr in Mannheim sein, denn sie übernimmt ja ab August die Führung der Klassik Stiftung Weimar. „Aber bevor ich Mannheim verlasse, ist alles unter Dach und Fach, so dass mein bisheriges Team dann nur noch das Projektmanagement übernehmen muss“, versprach die Direktorin jetzt, als sie Stadträten ihr Konzept der Ausstellung skizzierte.

Gut 100 ausgewählte Gemälde, Plastiken und grafische Arbeiten solle die eindrucksvolle Entwicklung von Matisse als „Künstler für Künstler“ zeigen, darunter 50 von ihm selbst. „Fantastische Frühwerke“ des französischen Maler, Grafikers und Bildhauers, der 2019 vor 150 Jahren geboren wurde und bis 1954 lebte, seien ebenso dabei wie spätere, berühmte Arbeiten.

Landschaftsbilder, darunter berühmte mediterrane Szenen, seien vertreten, aber auch Stillleben, Atelierbilder und Porträts sowie eine Serie von Rückenakten und Figuren im Raum, berichtete Lorenz. Höhepunkt der Schau bildeten vier lebensgroße Rückenakte, die zwischen 1909 und 1930 entstanden.

„Pionier der Moderne“

Lorenz will aber nicht allein Matisse präsentieren. Er habe die Kunst des 20. Jahrhunderts so nachhaltig geprägt, dass sie ihn als „Pionier der Moderne“ und beispielgebenden „Künstler für Künstler“ im Kreis seiner „jüngeren Zeitgenossen, die ihn auch inspirierten“ ausstellen werde, kündigte sie an. Dabei reiche das Spektrum von den französischen Fauvisten über die deutschen Expressionisten bis zu den Schülern der „Académie Matisse“.

„Im Dialog“ will Lorenz, wie sie sagte, Matisse-Werke mit Arbeiten von André Derain, Georges Braque, Henri Manguin oder Albert Marquet ebenso wie von Ernst Ludwig Kirchner, Alexej von Jawlensky, August Macke, Gabriele Münter, Max Pechstein, Rudolf Levy, Oskar und Margarete Moll, Hans Purrmann oder Mathilde Vollmoeller zeigen.

Privatsammler und Museen

Dabei habe sie es geschafft, kostbare Leihgaben aus Museen und privaten Sammlungen aus Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, der Schweiz, Spanien und den USA zu erhalten. Das sei aber „teilweise schon harte Arbeit“ gewesen: „Matisse leiht keiner gerne aus, und schon gar nicht über das Meer, aber wir haben die Zusagen“, freute sie sich. „Schon schade, dass Sie dann nicht mehr da sind, wenn Sie so ein Feuerwerk abbrennen“, bemerkte Mannheims Kulturbürgermeister Michael Grötsch dazu.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018