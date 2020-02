Vorführung mit Besuch

Der Name des aus Ludwigshafen stammenden Regisseurs und Schauspielers Roland Reber steht für eigenwillige Filme, die sich gerne den Randbereichen der menschlichen Existenz widmen. Seine jüngste Produktion „Roland Rebers Todesrevue“ wird als Mediensatire annonciert – bitterböse und schwarzhumorig soll sie sein, basierend auf einem Theaterstück, in dem sich in verschiedenen Handlungssträngen die Leben der unterschiedlichsten Menschen kreuzen.

Das Werk, das wie frühere Beiträge Rebers bei den Filmtagen in Hof Premiere feierte, läuft nun auch im Cinema Quadrat in Mannheim. Die erste Aufführung dort, am Donnerstag, 28. Februar, ist mit einem Darstellerbesuch verbunden: Elisa Oberzig, die neben dem Schauspieler und Kabarettisten Eisi Gulp im Film mitwirkt, kommt ebenso ins Cinema Quadrat in K 1 wie die Produzentin und Darstellerin Marina Anna Eich. Die Vorführung beginnt um 19.30 Uhr. dms/tog

