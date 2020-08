Vorpremiere zur Tour

Jonathan Zelter (Bild) und Band spielen am 19. August auf der Seebühne im Mannheimer Luisenpark beim „Jetzt erst recht!“-Festival und bieten dabei einen Vorgeschmack auf ihre anstehende Tour und das Album „2030“. Unter anderem wird die fünfköpfige Band die aktuellen Singles „Am meisten“ und „Parallel“ spielen. Auch viele ältere Songs wurden für das Konzert „auf den Kopf gestellt“, wie die Veranstalter mitteilen. „Dass meine Jungs und ich uns jetzt endlich wieder in den Proberaum einsperren, um neue und alte Songs auszuchecken, pusht uns nach dem langen Live-Abstand extrem! Wir wollen einfach nur spielen und freuen uns sehr auf die Seebühne im Luisenpark“, so Jonathan Zelter.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.15 Uhr. Karten für 24 Euro gibt es online über www.eventim.de oder telefonisch unter 0621/ 3 36 73 33. Der Park-Eintritt ist inbegriffen. Es gelten die üblichen Hygienevorgaben. julb (Bild: Jetzt erst recht!)

