Vorpubertäre Empörung

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

manchmal kriege ich den Eindruck, der politische Diskurs in diesem Land verkommt zu einem Kindergarten, der unter Corona besser geschlossen bliebe. Deutschland und die Welt stehen vor unzähligen Fragen und Herausforderungen, doch was löst hierzulande Empörung aus? Angela Merkel hat sich der deutschen Sprache so bedient, wie man es eben nur mit der deutschen Sprache kann: Sie hat in ihrem Ärger Substantive so aneinandergereiht, dass „Öffnungsdiskussionsorgien“ herauskam.

Nein, wie schlimm. Es hagelt Leitartikel und selbst einen „Tagesschau“-Kommentar, der Kontext der Wortschöpfung wird kaum erwähnt. Ich gebe zu, wenn ich mir das aufgeplusterte Ringen von Laschet und Söder seit Wochen in Videokonferenzen antun müsste, fielen mir noch ganz andere Worte als „Öffnungsdiskussionsorgien“ ein.



Was Merkel kritisiert, zu Recht, ist die Ungeduld, mit der nun an die Öffnungen herangegangen wird, als sei das Virus nicht fatal, nur, weil es Deutschland bislang gut gemeistert hat. Christian Drosten warnt jetzt schon: Wenn wir das Virus nun flächendeckend verbreiten, wird die zweite Welle, wie bei der spanischen Grippe, weit gefährlicher als die erste, weil es keine Hotspots der Infektion gibt, wie dieses Mal, wo es einige Länder und vor allem Karnevalisten getroffen hat, nein, das Virus verbreitet sich ab jetzt landesweit.

So viel zur sachlichen Frage, die man diskutieren könnte. Stattdessen: Diskurse wie aufgeblasene Heißluftballons: Mutti hat gesagt, wir sollen nicht diskutieren. Da empören wir uns jetzt aber ganz vorpubertär! Aufstand gegen die Mächtigen, wohl wissend, dass Merkel die Kanzlerin ist, die man in Sachen Meinungsfreiheit sicher nicht fürchten muss. Diese Scheindebatten, während die Lage in Europa Kraft verlangt.

Was ist mit Moria? Was mit den Menschen in Not, die derzeit nicht aufgenommen werden? Das Bündnis „Sicherer Hafen Mannheim“ hat Ministerpräsident Kretschmann einen offenen Brief geschrieben und fordert Humanismus und Solidarität in Europa. Wir werden sehen, wie laut hier die Empörung über die Mächtigen ist. Oder muss man, damit sich was tut, erst sagen: Es reicht mit den Menschenhilfeaussetzungsorgien! Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

