Vorsprung durch Originalität

Anzeige

Dabei brilliert jeder der Instrumentalisten (außer dem Bandchef und dem Bassisten noch Gitarrist Paul Brändle, Pianist Leo Betzl und Sebastian Wolfgruber am Schlagzeug) durch eigenständige,völlig klischeefreie Darbietungen. Der Bandleader besticht im wahrsten Sinn des Wortes durch glasklare Intonation und scharf konstruierte Linien, während Hirning am Kontrabass mit perkussiven Attacken und melodischen Gegenakzenten die dichte Kommunikation befeuert.

Enttäuschung zum Auftakt

Allerdings hat der Abend maßlos enttäuschend begonnen: mit einer rustikal zusammengezimmerten Kombination aus Jazz, Soul und Electro-Pop der Kölner Band Salomea. Dabei beherrschen Oliver Lutz (E-Bass und Synthesizer-Bass), Yannis Anft (Tasteninstrumente) und Leif Berger (Schlagzeug), die drei Musiker um Sängerin Rebekka Salomea, eigentlich ihr Handwerk. Aber die Verschraubung vertrackter drum-’n’-bassartiger Rhythmen mit gestelzten Melodien, experimentierfreudigen Stimmkapriolen und Fusion-Anklängen knarzt noch gewaltig.

Wie komplexe, wechselnde Taktarten homogen in den Fluss der Musik integriert werden können, zeigt danach das Sextett des mittlerweile in Berlin lebenden, früher in Mannheim aktiven Gitarristen Sebastian Böhlen. Mit Matthias Bergmann (Trompete), Stefan Schmid (Saxofon, Klarinette), dem Mannheimer Pianisten Volker Engelberth, Jakob Dreyer (Bass) und Peter Gall (Schlagzeug) inszeniert Böhlen raffinierte Arrangements mit überraschenden Instrumentalkombinationen. Das klingt mal kühl ausgetüftelt, dann wieder hitzig und vital wie einst die Kollektivimprovisationen bei Charles Mingus.

Solistische Glanzlichter setzt hier zum einen Engelberth, der auf dem Klavier brodelnde Kraftfelder zu erzeugen weiß, die einen völlig autarken Spielraum definieren. In dem entspinnt er seine Improvisationen zwischen perkussiver Härte und zart ausgeleuchteten Harmonien. Zum anderen begeistert Schmid in seinen leichthändigen, aber tiefgründigen Saxofonsoli, die eine kultivierte Phrasierungskunst fern aller Kraftmeierei bezeugen.

Die hat am Vortag Festivalkurator Wallace Roney bei seinem furiosen, aber nicht ganz homogenen Auftritt mit Kreativität vereint. Er bot mit Emilio Modeste (Saxofon), Oscar Williams (Piano), Curtis Lundy (Bass) und dem mitunter allzu athletisch dreindreschenden Schlagzeuger Eric Allen eine bis zum Bersten explosive Musik. Ihre Mixtur aus hypnotischen Modal-Passagen, feurigen Post-Bop-Linien und freien Ausbrüchen war zwar an Miles Davis geschult. Aber Roney, oft als dessen Epigone kritisiert, spielte völlig eigenständig. Seine weit ausholenden, metallisch-schroffen Tonfolgen prasselten wie Hagelkörner auf das Publikum nieder – eine willkommene Erfrischung, nachdem zuvor die Präsentation der Kompositionsbeiträge für Jazz auf der Gambe doch etwas dünnblütig geraten war.

Info: Fotostrecke unter: morgenweb.de/kultur

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 25.03.2018

Zum Thema Neuer Deutscher Jazzpreis verliehen