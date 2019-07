Vorteil für Politisches

„Kunst steht im Kontext einer realen Lebenswelt und verändert sich dadurch“: Das kann man als Fazit der Abschlussdiskussion des interdisziplinären Diskurs-Projekts „Kunst ist zwecklos“ ziehen. An zwei Tagen fanden dazu verschiedene Panels im Port25 und der Freie Kunstakademie Mannheim (FKAM) statt, zu der supPORTer e.V. und die FKAM eingeladen hatten. Über die „Kunst im Dienst“ resümierten am Ende Adam Szymczyk (Kurator documenta 14), Marc Müller (Künstler und Co-Organisator von Labor, Köln), Gala Goebel (Künstlerin, Leipzig), Isabelle von Marschall (Kuratorin Kunstpreis der Erzdiözese Freiburg), moderiert von Stefanie Kleinsorge und Carolin Ellwanger.

Schnell war man bei der politischen Dimension angelangt und damit auch bei der AfD. Zwar müsse man mit Menschen, die am rechten Rand stünden, reden, meinte Marc Müller. Doch, „wenn jemand AfD-Mitglied ist und Kunst macht, hat er in meiner Umgebung nichts verloren, wenn ich es entscheiden kann.“ Müller hegte Zweifel, ob man mit künstlerischen Provokationen bei der Gegenseite etwas erreichen könne. „Die Salvinis werden dadurch nur lauter“, sagte er. Gala Goebel kritisierte die Erwartung, politische Kunst zu machen und die damit verbundene Vergabe von Fördergeldern.

Andere Bedeutung durch Morde

Die Wahrnehmung eines Kunstwerkes ändert sich auch durch die äußeren Umstände, wie es Adam Szymczyk anhand des Obelisken der Kasseler documenta 14 beschrieb. Der Obelisk, der als Aufschrift in vier Sprachen das Zitat aus dem Matthäusevangelium trägt: „Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt“, wirke etwa durch Morde der rechten Szene in Kassel noch einmal anders. Der Kontext, in dem die Werke gezeigt werden, spielt auch eine Rolle bei der Vergabe des Kunstpreises der Erzdiözese Freiburg. „Da sind Arbeiten dabei, die vielleicht auch anders gedacht waren, aber in der speziellen Umgebung, in der sie gezeigt werden, etwas anderes bewirken“, so Isabelle von Marschall.

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.07.2019