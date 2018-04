Vorträge über Interpretation

Anzeige

Dem Andenken an den Philosophen Hans-Georg Gadamer ist eine neue Ringvorlesung der Universität Heidelberg gewidmet, die sich mit dem Stellenwert der Interpretation in verschiedenen Wissenschaften beschäftigt. Am Donnerstag, 26. April, spricht zum Auftakt der Literaturwissenschaftler Carsten Dutt (Notre Dame, USA) über das Thema „Versuchen zu verstehen: Für eine vergleichende Epistemologie der Interpretation“ (Hörsaal 10, Neue Universität, 18.15 Uhr). Zu den Votragenden zählt auch der Schriftsteller und Jurist Bernhard Schlink (Berlin), der am 17. Mai über juristisches Interpretieren sprechen wird. tog