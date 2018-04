Vorverkauf beginnt

Anzeige

Heute beginnt der Vorverkauf für Enjoy Jazz. Bei der 20. Ausgabe des Festivals ist Angaben des Veranstalters zufolge mehr als sechs Wochen lang ein „ausgewählter musikalischer Mix aus Jazz, Soul und Hip-Hop über Klassik, Avantgarde und Electro“ in der Metropolregion zu hören. Zu der Jubiläumsausgabe kämen neben Weltstars und langjährigen Begleitern des Festivals noch einige Geheimtipps. Das Konzertangebot vom 2. Oktober bis zum 17. November 2018 werde um ein vielfältiges Rahmenprogramm ergänzt, auf der Jugendförderung liege ein besonderes Augenmerk. Eintrittskarten können unter www.enjoyjazz.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Für einige Konzerte gebe es ein begrenztes Kontingent an Frühbucherrabatten. lim