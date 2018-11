Vorverkauf für Kinokarten beginnt

Der Kartenvorverkauf zum 67. Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg ist angelaufen. In Mannheim ist die Kartenstelle wieder auf dem Paradeplatz zu finden (im „Festival-Info-Point“, täglich außer Sonntag 11.30 bis 19.30 Uhr), in Heidelberg befindet sie sich in der Theaterstraße (Ecke Hauptstraße, 10.30 bis 18.30 Uhr). Während des Festivals können Karten direkt in den Spielstätten gekauft werden – im Stadthaus N 1 sowie im Atlantis-Kino, in Heidelberg erstmals auf dem Messplatz. Der digitale Vorverkauf (https://tickets.iffmh.de) hat ebenfalls begonnen. Das Festival läuft vom 15. bis 25. November. tog

