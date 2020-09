Vorverkauf startet am 7. September

Der Vorverkauf für die reduzierten und in den Herbst verlegten Schwetzinger SWR Festspiele (19.-29.10.) startet am Montag, 7. September, mit einem reduzierten Kartenangebot. „Dies bedauern wir sehr“, teilen die Festspiele mit. Es stünden coronabedingt auch nur knapp ein Drittel der Platzkapazitäten zur Verfügung. Zudem hätten diejenigen, die bereits für die vergangene Festspielsaison im Mai Karten gekauft und damit ein exklusives Vorkaufsrecht hatten, von diesem rege Gebrauch gemacht. Daher, so der SWR, seien „nur noch wenige Tickets im Angebot“ (Info und Karten: 07221/929 24 200 sowie schwetzinger-swr-festspiele.de). dms

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.09.2020