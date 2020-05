Vorzeitiges Ende der Spielzeit

„Wir vermissen unser Publikum“, bekennt Intendant Holger Schultze. © Theater HD

Heidelberg.Die Stadt Heidelberg stellt den Vorstellungsbetrieb am städtischen Theater in der laufenden Spielzeit ein. Das sei in enger Abstimmung zwischen Stadtspitze und Intendanz erfolgt, teilte die städtische Bühne am Dienstag mit. Alle für die Saison 2019/20 noch vorgesehenen Vorstellungen werden demnach abgesagt. Das schließe auch Führungen, Begleitprogramme sowie Veranstaltungen an anderen

...