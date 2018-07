Wacken Open Air: Heavy Metal mit knapp 200 Bands

Anzeige

Wacken (dpa) - Knapp 200 Rock-Legenden, große Bands und kleinere Acts der internationalen Metal-Szene, dazu ein Künstler, den man eigentlich nicht auf einer solchen Veranstaltung erwarten würde: Die 29. Auflage des Heavy Metal-Spektakels «Wacken Open Air» beginnt am Mittwoch in Schleswig-Holstein.

Auf knapp drei Quadratkilometern werden mehrere Bühnen für die rund 75 000 zahlenden Fans gleichzeitig bespielt. Die Tickets für das mehrtägige Event sind bereits ausverkauft, wie eine Sprecherin sagte.

Als Headliner stehe unter anderem die britische Band Judas Priest am Donnerstag auf der Bühne. Aber auch Künstler, die weniger mit der Metal-Szene in Verbindung gebracht werden, stehen auf dem Programm. Der Entertainer Otto Waalkes - gerade 70 Jahre alt geworden - soll mit den Friesenjungs in der Nacht zu Samstag auftreten. Mit dem Hubschrauber sei er mal über den Wacken-Acker geflogen und habe das Headbanging-Meer aus zigtausend Hardrockschädeln in Bewegung gesehen. «Otto ist ja eigentlich eine Musiker-Legende», sagt der Wacken-Gründer Thomas Jensen über den Ostfriesen. Der zumeist als Komiker bekannte Künstler stehe auch auf Rock und sei daher auf dem Festival gut aufgehoben.