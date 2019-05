Walter Gropius ein Hochstapler?

„Ohne Walter Gropius hätte es das Bauhaus nicht gegeben.“ Das sagt Wolfgang Voigt, Architekturhistoriker und viele Jahre stellvertretender Leiter des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt. Bernd Polster ist da anderer Meinung. Der Publizist hat eine Biografie über den Gründer der Kunstschule Bauhaus, die in diesem Jahr landauf, landab und weltweit ihr 100-jähriges Jubiläum feiert, geschrieben.

Darin kommt die Ikone des modernen Bauens, als die der gebürtige Berliner Architektensohn Gropius, der später in die USA auswanderte und dort 1969 starb, allgemeinhin heroisiert wird, gar nicht gut weg. Vielmehr sei der wie der Hochstapler Felix Krull aus Thomas Manns gleichnamigem Roman durchs Leben gegangen, immer begleitet von Feen, die „geistesgegenwärtig“ eingriffen, um es im Sinne Gropius zu richten.

Gropius wird als „junger Dandy“ beschrieben, der zwar „Messias und Revolutionär“ zugleich sein wollte, aber dann doch ein „Nicht-Zeichner“ gewesen sei, der „nur allzu gern etwas künstlerische Aura auf sich lenkte“. Polster schreibt vom „Kult um das Bauhaus“ und von vielen weißen Flecken in der Geschichte, ja selbst „die Frage, um welche Art Hochschule es sich denn überhaupt gehandelt hat, die Gropius da in der thüringischen Provinz gegründet, ist bis heute nicht klar zu beantworten“.

„Buch mit Vorsicht zu genießen“

Für Voigt sind das „starke Thesen“, manches von dem, was Polster schreibe, sei übertrieben, und wo Fakten fehlten, dichte er welche hinzu. Zwar relativiert auch Voigt die Bedeutung Gropius’, „der Heiligenstatus hängt vielen zum Halse heraus“. Die eigentliche Lebensleistung bestehe jedoch darin, die Ideen vom funktionalen Bauen und neuen Design, die damals aufkamen, ins Bauhaus einzubringen. Gropius kannte die richtigen Leute und hat diese aktiviert, vielleicht auch manchmal instrumentalisiert, um nach dem Ersten Weltkrieg, als die Wohnungsnot und das Bedürfnis nach demokratischer Teilhabe, auch in der Architektur, groß waren, den Neuanfang zu starten.

Wolfgang Thöner von der Stiftung Bauhaus Dessau urteilt: „Das Buch ist mit Vorsicht zu genießen.“ Vieles von dem, was Polster schreibe, sei bekannt, etwa dass Gropius sein Architektur-Studium abgebrochen habe und nicht zeichnen konnte. Zudem stünden hinter jedem großen Architekten Mitarbeiter, die die Entwürfe mitgestalteten. „Herr Polster hat eine von jeglicher Fachkenntnis ungetrübte Vorstellung von der Arbeitsweise eines Architekturbüros.“ Zugleich streitet er – wie Voigt – nicht ab, dass eine kritische Auseinandersetzung mit Gropius notwendig sei. Aber: „Eine Kritik muss sachlich bleiben.“

Auch Monika Ryll vom Denkmalschutzamt der Stadt Mannheim hat sich mit Gropius befasst – der fast nach Mannheim gekommen wäre, als das Bauhaus 1924 eine neue Bleibe suchte, weil es politisch in Weimar nicht mehr erwünscht war. Doch Mannheim hatte damals kein Geld, das gab es in Dessau, das die Kunstschule mit offenen Armen empfing.

Mit Blick auf Gropius kommt Ryll zu der Einschätzung, dass dieser „offensichtlich sehr liebenswürdig war“; selbst wenn er so manche talentierte Frau, die (immerhin) am Bauhaus studieren konnte, nicht hochkommen ließ. Zudem sei Gropius oft gar nicht vor Ort gewesen, in Weimar oder Dessau, sondern auf Kur oder Reisen. Aber: „Er war ein sehr guter Organisator und Redner, er hat die Menschen für sich eingenommen.“

Für den Hanser Verlag hingegen ist das Bauhaus-Jahr der passende Zeitpunkt, um eine Neuwertung vorzunehmen, zumal es in der Forschung „schon lange Zweifel an der Originalität und an der wahren Bedeutung Gropius’“ gibt, wie Lektor Tobias Heyl erklärt. Von einer Relativierung von Gropius’ Stellung profitierten zudem die Mitarbeiter in Gropius‘ Büro, „wie etwa Adolph Meyer, deren Namen in Vergessenheit geraten sind, obwohl eigentlich sie jene Entwürfe lieferten, die Gropius‘ Ruhm begründen“. Dass Polster viel mit Vermutungen arbeitet, liege in der Natur der Sache. „Dass er darüber hinaus auch fingierte Gespräche einfügt und sogar noch Feen auftreten lässt, dient allein dazu, bestimmte Einschätzungen von Gropius’ Person zu verdichten – eben etwas origineller, als man das von anderen Biografien gewohnt ist.“

