Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

die Proteste in den USA werden friedlicher, die Wut bleibt. Die Familie des getöteten George Floyd fand inzwischen die Kraft, an die Öffentlichkeit zu treten. Floyds Bruder hielt eine bewegende Rede, in der er die Protestierenden zurechtwies: „Ich verstehe eure Unmut... Aber wenn ich meine Community nicht zerstöre, warum tut ihr das? Ihr tut nichts! Das, was ihr tut, bringt meinen Bruder sicher nicht zurück!“

Die Ausschreitungen wurden schnell instrumentalisiert. Trump nutzte die Gewaltszenen, um die Protestierenden als Terroristen zu beschimpfen. Das eigentliche Anliegen drohte erstickt zu werden. Die Proteste spielten Trumps Unterstützern in die Hände. Auch deshalb stellten sich von Barack Obama bis George W. Bush zentrale Führungsfiguren der USA hinter die Proteste: Niemand stellt die Berechtigung der Wut in Frage. Doch wie ist der Wandel einzuleiten, wenn ein Präsident herrscht, der keine Ambitionen hat, das Land zu einen? Der Ex-Pentagon-Chef James Mattis greift seinen ehemaligen Boss an und wirft ihm Machtmissbrauch vor: Trump wolle die Spaltung. Er gebe nicht einmal mehr vor, die Menschen vereinen zu wollen.

Die drastischen Ereignisse in den USA, die Geschichten, Bilder und Sätze, reißen weltweit Wunden in Menschen auf, für die rassistische Gewalt und Diskriminierung Alltag sind. Sie wollen sich nicht mehr damit abfinden. Protestierende ziehen durch London und Paris, auch in Berlin gab es Demonstrationen. Auch schwarze Deutsche fordern jetzt Gehör. Es reiche nicht, mit dem Finger in die USA zu zeigen. Auch Deutschland kennt Polizeigewalt gegen Schwarze. Auch in Deutschen sterben Schwarze in Gefängnissen und die Todesursache bleibt ungeklärt.

Die Geschichte des Rassismus in den USA und Deutschland ist nicht vergleichbar, die erlebten Geschichten sind sehr unterschiedlich. Doch Rassismus ist Rassismus. Alle Geschichten müssen erzählt werden. Auch in Deutschland sollten Geschichten und Analysen über Rassismus endlich Raum erhalten. Ein Video von George Floyds Tochter auf den Schultern ihres Onkels ging am Mittwoch viral. Mit offenen Armen, ausgebreitet wie Flügel, ruft sie: „Daddy changed the world!“ Papi hat die Welt verändert. Diese Welt schuldet ihr genau das: Wandel. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.06.2020