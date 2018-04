„Warum kernsanieren, wenn man verputzen kann?“

Anzeige

Älter werden und dabei richtig loslegen – das hat Sissi Perlinger zur Kunstform erhoben. Im Mannheimer Capitol begeistert die 54-Jährige mit dem Credo: „Ich bleib dann mal jung.“ Und das trainiert die schauspielernde, singende, musizierende, tanzende Bühnen-Schamanin bei einem Verwandlungsmarathon ihrer (stets anders kostümierten) Figuren wunderbar „dialektisch“ mit Mundart-Hopping.

Schräg-schlaue Tipps

Für das ebenfalls nicht mehr blutjunge Publikum hat die Entertainerin mit dem Leoparden-Dress als Markenzeichen schräg-schlaue Tipps parat. Motto: Lieber sich totlachen als zu Tode langweilen. „Ich turne bis in die Urne“, gut und schön, aber besser den Geist beweglich halten, findet die agile Perlinger. Und „Entfaltungsmöglichkeiten“ gebe es schließlich für das Hirn wie für die Haut. „Warum kernsanieren, wenn man noch verputzen kann?!“ , wendet sie sich gegen Schönheitsoperationen. Wenn es um den kosmetischen Schein des Seins geht, lasse sich auch anders „lügen, lügen, lügen“.

Angst vor der Zukunft, weil Alte keine mehr haben? Von wegen! Die so schillernd geschilderte „Villa Kunterbunt“ für Alt-68er, in die Jahre gekommene Kiffer und Spät-Aufblüher hat was – vor allem die lebensfrohe Devise „lieber Gras rauchen als ins Gras beißen“. Und bei der Vorstellung, als Seniorin im Bett mit drei Männern um sich herum aufzuwachen – einer putzt, einer spült, ein anderer kocht – kreischen Zuschauerinnen vor Vergnügen.