Was darf Kunst denn?

Dave ist 38 Jahre, hat keine Ausbildung und arbeitet als Türsteher. „Mein Talent ist meine Statur“, bekennt der großgewachsene, breitschulterige Mann. Gewissenhaft geht er seinem Job nach: Wenn er am Einlass steht, braucht es keine großen Worte – sein Bodybuilder-Körper sagt alles. Seiner Frau Lisa sind diese Nachtschichten ein Gräuel; sie drängt Dave zum Wechsel auf eine Stelle mit familienfreundlicheren Arbeitszeiten. Und so heuert der 38-jährige als Aufseher in einer großen Galerie an. Er hat nur eine Aufgabe. Er soll den „NippleJesus“ bewachen, ein Bild das heftige Kontroversen auslöst. „Passen Sie auf. Wir rechnen mit massiven Problemen“, sagt die Galerieleiterin und lässt den Neu-Aufseher allein.

Und schon sind die Zuschauer mittendrin in der jüngsten Produktion des Sommerhäuser Torturmtheaters. „NippleJesus“ ist ein kurzweiliger, auf einer Kurzgeschichte aus dem Jahr 2002 basierender Bühnenmonolog von Kult-Autor Nick Hornby. Wie in seinen Erfolgsromanen „Fever Pitch“ (über Fußball), „High Fidelity“ (über Musik) und „About a Boy“ (über einen jugendlichen Außenseiter) nimmt sich Hornby auch in „NippleJesus“ ein Thema aus dem Alltag vor, das immer wieder für anregenden Gesprächsstoff sorgt: „Was ist Kunst?“ und „Wie kann man über Kunst reden, wenn einem die fachlichen Begriffe dafür fehlen?“

Mit feinem britischen Humor und in flotter, verständlicher Sprache führt Hornby die Zuschauer in die vermeintlich große Welt der Kunst – aus der Perspektive eines einfachen Menschen, der sonst nichts mit Kunst am Hut hat.

Fast beiläufig erzählt Dave von seinen Erlebnissen vor dem Bild, das ihm spontan gefällt und dessen kontrovers diskutierte Machart sich erst auf den zweiten Blick, den genauen aus der Nähe offenbart. Er hört die Plattitüden der selbsternannten Fachleute, beschreibt die unterschiedlichen Typen von Kunstfreunden und fällt aus allen Wolken, als gegen Ende der Vernissage die Künstlerin selbst im Kreise ihrer Familienangehörigen sich dem Bild nähert. Sofort empfindet er Sympathie für diese Martha, und verteidigt die Künstlerin, als am nächsten Tag, ausgelöst durch eine skandalisierende Berichterstattung, ein Sturm der Entrüstung losbricht über das vermeintlich „obszöne und widerwärtige Bild“. Und plötzlich ist der ehemalige Türsteher und jetzige Aufseher mittendrin im uralten Konflikt um die Frage „Was darf Kunst?“

In seinem Torturm-Debüt beantwortet sie der Münchner Schauspieler Patrick Pinheiro als Dave aus der Sicht des Laien, ja des Banausen. Beiläufig und zugleich intensiv, einfach und doch voller Kunstempfinden, humorvoll und gleichzeitig tiefsinnig, erzählt er in schlichten Sätzen von seinem ganz persönlichen Blick auf das Werk und gibt so die ehrlichste Antwort.

Mit etlichen feinen Anspielungen auf die örtlichen Situation hat Regisseur Ercan Karacayli diese knapp einstündige, etwas andere Form der Kunstbetrachtung stimmig und mit überraschender Schlusspointe in Szene gesetzt. Und in welchen mainfränkischen Ort könnte diese kurzweilige Kunst-Persiflage besser passen als ins Künstlerdorf Sommerhausen.

Auf dem Spielplan steht das Stück bis 31. Oktober, Dienstag bis Freitag um 20 Uhr, samstags um 16.30 und 19 Uhr.

