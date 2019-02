Was ist das für 1 Kritik?

Es geht also um den Grind!? Das Publikum im „Affengeilen Powerhouse“ ist lernwillig: An Tag zwei des Mannheimer Literaturfestivals Lesen.Hören suchen die Autoren und Künstler Joshua Groß und Lisa Krusche mit „Zeit“-Redakteur Lars Weisbrod nach neuen Formen für Kritik. Kritik, die im Internet stattfindet, vor allem auf Twitter. Es geht um Kurznachrichten mit absichtlich falscher Grammatik und Rechtschreibung. Um Tweets, die der Leistungsgesellschaft mit deren eigenen Floskeln den Spiegel vorhalten.

Die Zuhörer erfahren, dass die dabei oftmals typische Sprache ihre Ursprünge im amerikanischen Südstaaten-Rap hat. Lisa Krusche beschäftigt sich mit den theoretischen Konzepten hinter der Szene, die Antworten suche auf die Frage: „Wie kann man in diesen Zeiten leben, ohne dass einem der Kopf wegplatzt?“ Eine Strategie ist die subversive Affirmation: das zu nehmen, was da ist – und es zu überspitzen.

Konkrete Forderungen fehlen

Wie aber kann Kapitalismuskritik funktionieren, „wenn man selbst Nike-Schuhe trägt, Avocados kauft und Inlandsflüge bucht“ (Groß)? Und geht Überaffirmation noch, wenn damit übler Sexismus oder Rassismus fortgeschrieben wird?, will Weisbrod wissen. Es fehle bei diesen Formen „an konkreten politischen Forderungen, am utopischen Moment“, finden Groß und Krusche.

Umrahmt wird ihr kluges Gespräch vom Text „Die Spaß-Transformation“ des Künstler-Duos Creamspeak. Johannes Bauer, Schauspieler am Jungen Nationaltheater, trägt ihn stilgerecht vor. Ein Beitrag aus dem Buch „Mindstate Malibu“, an dem Krusche und Groß mitgearbeitet haben. Am siebten Tag ist Gott nur noch „ein ausgemergelter Schatten seiner selbst“ in abgewetzten Adiletten. Diagnose: Burnout. Warum? Weil „das Ding“ in sieben Tagen stehen musste. Stichwort Leistungsgesellschaft.

Es geht auch um die neuen Götter: Prestige, Leistung, Geld und den Master in BWL. All das ist vernetzt – auch mit schlechter Laune. Was aber ist dieser Grind? Abrieb. Eine Tätigkeit auf Twitter. Die Gegenwart. Als Weisbrod das Publikum fragt, ob etwas unklar geblieben ist, erntet er kollektives Lachen.

