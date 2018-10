Was kostet die Kunst?

Mit der Lesung „Ist das Kunst oder kann das weg?“ des Kunsthistorikers Christian Saehrendt beginnt am Donnerstag, 18. Oktober, 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr), im Mannheimer Kunstverein die Reihe „Kultur_Lesen“. Der in Kassel geborene Publizist geht in seinem gleichnamigen Werk schonungslos ehrlich und mit einem Augenzwinkern dem „wahren Wert der Kunst“ auf den Grund. Er erzählt, weshalb sich eine Auseinandersetzung mit der Kunstwelt wirklich lohnt.

Mit der neuen Lesereihe stellt der Kunstverein in Kooperation mit der Thalia-Buchhandlung Textbeiträge zu allen Themen rund um die Kunst vor und regt zu Diskussionen an. Karten sind für 7 Euro in den Thalia-Filialen (P 7, 22 und C 1, 6-7) sowie im Kunstverein Mannheim erhältlich. Weitere Termine: 15.11., 19 Uhr, 22.11., 19 Uhr, jeweils im Kunstverein Mannheim. onat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.10.2018