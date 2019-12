Der Comedian Stefan Danziger kommt mit seinem Programm „Was machen Sie eigentlich tagsüber ?”am Sonntag, 19. Januar, um 19 Uhr in den Engelsaal in Tauberbischofsheim. Geboren in der DDR, wollten er und seine Familie in die BRD fliehen. Doch leider sind sie falsch abgebogen und in der Sowjetunion gelandet. Nach der Wende schaffte er es endlich in den Westen und landete in Wedding.

Auf den Straßen Berlins erlernte er seinen Stil und entdeckte seine Gabe, Menschen stundenlang mit Geschichte vollzubrabbeln, was anscheinend gut ankam und für witzig befunden wurde.

Da es ihm nicht reichte, das nur tagsüber zu tun, beschloss er vor über fünf Jahren, das auch nachts auf den Comedybühnen Berlins zu tun. Seine Comedy beleuchtet charmant Geschichte und die Geschichten dahinter, kulturelle Widersprüche und Absurditäten des Alltags.

Karten gibt es (montags geschlossen) in Tauberbischofsheim im Salon Baumann, Telefon 09341/2551) oder können per E-Mail unter kvtbb@gmx.de reserviert werden.

Das gesamte Kabarettprogramm 2020 des Tauberbischofsheimer Kunstvereins findet man unter www.kv-tbb.de im Internet.

